Создателя «падающего» долгостроя в Новосибирске отправили под домашний арест

По результатам прокурорской проверки в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере строительства многоквартирных домов. Обвиняемый — бывший директор ООО СЗ «Сибэкострой» Василий Коконкин.

— Установлено, что с 2019 года директор ООО СЗ «Сибэкострой» привлекал денежные средства граждан для строительства двух многоквартирных домов на ул. Рябиновой Октябрьского района Новосибирска. Однако до настоящего времени дома не введены в эксплуатацию. При этом выявлены многочисленные нарушения требований проектной документации при их строительстве, в том числе влияющие на безопасность зданий, — говорится в сообщении.

Преступные действия нанесли ущерб на сумму более 580 миллионов рублей. Больше 200 семей пострадали от действий застройщика, подчеркнули в ведомстве.

Обвиняемый помещён под домашний арест.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска следит за ходом уголовного дела.

Напомним, мэрия Новосибирска предоставила компании «Сибэкострой» разрешение на возведение двух 18-этажных жилых зданий в сентябре 2018 года. Проект был назван ЖК «Выборная-Рябиновая». В проектной декларации было указано, что сдача жилого комплекса в эксплуатацию должна была состояться к июню 2023 года, при этом ключи от квартир первого дома планировалось выдать дольщикам уже в декабре 2021 года. На текущий момент строительство обеих высоток ещё не завершено.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство жилого дома на Рябиновой заморозили из-за критического крена. Покупатели жилья готовят обращение к президенту.