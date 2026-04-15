Госстройнадзор показал, как выглядит новосибирская гостиница «Турист»

Завершение реконструкции знаменитого долгостроя левобережья Новосибирска — 25-этажного гостиничного комплекса «Турист» на площади Маркса — уже на пороге. Специалисты государственного строительного надзора Новосибирской области провели проверку на объекте.

— В ходе работы на объекте осмотрены административные помещения, дана оценка состоянию путей эвакуации, системам пожарной безопасности, применению огнезащитных отделочных материалов. Осмотрено качество отделочных работ в жилых помещениях, коридорах и тамбурах. Проверено устройство кровли, вентиляции, осмотрены инженерно-технические помещения. Дана оценка благоустройству территории. Продолжается проверка исполнительной документации, — рассказали в Госстройнадзоре.

В 2026 году в Новосибирске планируют открыть первую очередь гостиницы «Турист».

Напомним, возведение гостиницы «Турист» на левом берегу Оби началось в 1968 году, но спустя 17 лет, в 1985-м, стройка была приостановлена на четыре десятилетия. В 2017 году городские власти рассматривали только один вариант для этого объекта — снос. Однако позже стало известно, что новый владелец намерен завершить строительство гостиницы. Через год начались работы по достройке объекта.

В конце сентября 2018 года на стройплощадке, где долгие годы велись работы, появилась техника и начались работы по монтажу башенного крана. Предполагалось, что реконструкция объекта завершится в течение трех лет. Основной каркас здания планировалось сохранить, но укрепить и надстроить. Стоимость проекта оценивалась примерно в 1 миллиард рублей.

Позднее стало известно, что гостиница «Турист» в Новосибирске будет достроена к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В декабре 2024 года здание гостиницы подключили к системе теплоснабжения. Тогда же уточнили, что сдача объекта намечена на второй квартал 2025 года.

Однако сроки снова были изменены. В декабре 2025 года мэрия Новосибирска продлила разрешение на реконструкцию гостиницы «Турист» до 31 декабря 2026 года.

