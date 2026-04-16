Манга, манхва, маньхуа: книжные магазины Новосибирска регистрируют рост спроса на азиатские комиксы

Российские онлайн-платформы («Литрес», «RuStore») в апреле опубликовали данные о росте спроса на азиатские комиксы. Речь идет о статистике в целом по стране, без региональной детализации. Infopro54 решил выяснить, как продается манга в новосибирских книжных магазинах.

Полки с азиатскими комиксами есть во многих магазинах, как сетевых, так и независимых. По наблюдениям журналиста Infopro54, если книжный продает такую продукцию, то там обязательно есть сотрудник, который по-настоящему в теме, и он увлеченно дает советы ценителям манги (японские комиксы), манхвы (корейские комиксы), маньхуа (китайские комиксы). Рост интереса к азиатскому контенту начался не в этом году и не в прошлом. На манге, говорят эксперты, выросло как минимум одно поколение российских читателей. И сейчас эти комиксы помогают книжной рознице остаться на плаву.

— Действительно, манга и другие азиатские комиксы хорошо продаются. У нас в магазине в начале апреля был фестиваль, посвященный этой теме. Было много гостей, были представители издательства, которые мангу выпускают. Мы видим большой интерес к этой теме. Возрастная категория покупателей, которые приходят за мангой, — от 14 до 35 лет. Комиксы считаются в большей степени подростковой литературой, но интерес есть и у тех, кто уже не подросток. Издатели спрос этот чувствуют, и ниша все больше заполняется. В том числе и российскими авторами, которые берут себе соответствующие псевдонимы, — рассказала Infopro54 директор новосибирского магазина «Книжный бункер» Светлана Савиных.

Несмотря на то, что манга уже довольно широко представлена на онлайн-платформах, классические бумажные тома фанатами комиксов считаются предпочтительным вариантом.

Трендом, который можно считать косвенным признаком высокого спроса на азиатские комиксы, называют и использование нейросетей для их рисовки. То есть пока интерес есть, участники рынка хотят продать как можно больше. Это касается и сопутствующих товаров.

— Вся сувенирка, канцелярские товары с персонажами манги или из аниме школьниками раскупаются. Это модная сейчас стилистика, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 менеджер одного из новосибирских магазинов сети «Читай-город».

Интерес к стилистике манги и аниме привел к тому, что классику российской литературы стали выпускать в соответствующей стилистике. Вот на фотографии пара примеров.

Речь в большинстве случаев именно об оформлении обложек. Хотя есть примеры, когда из классических текстов делали графические романы.

По данным зарубежных издательств, за пределами Азии рост интереса к азиатским комиксам наблюдается в США и Канаде, где манга уже давно заняла значительную долю рынка графических романов. Очень сильны позиции азиатских комиксов во Франции, которая считается второй после Японии столицей манги в мире: французы покупают огромное количество лицензионных томов, а фестивали азиатской поп-культуры собирают десятки тысяч посетителей. В Германии и Италии также существует устойчивая и многочисленная аудитория фанатов. Латинская Америка, особенно Мексика и Бразилия, тоже демонстрирует стабильно высокий спрос на мангу и манхву. В последние годы стремительно растет популярность этих жанров и в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Индонезия и Вьетнам, где местные издательства активно переводят и выпускают японскую, корейскую и китайскую продукцию, а также развивают собственные национальные школы комиксов под влиянием соседей.

