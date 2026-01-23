Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес

Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения

Дата:

Система в режиме реального времени отслеживает цикл работ — от приема воздушного судна до его буксировки и предполётной подготовки, распознавая различные типы аэродромной техники и действия персонала

Билайн Big Data & AI (команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом) разработала решение на базе компьютерного зрения для автоматического контроля наземной подготовки пассажирских самолетов. Система в режиме реального времени отслеживает цикл работ — от приема воздушного судна до его буксировки и предполётной подготовки, распознавая различные типы аэродромной техники и действия персонала.

Процесс предполетного обслуживания — сложный многоэтапный комплекс работ с участием людей и спецтехники. Соблюдение регламентов и точность выполнения операций критически важны для безопасности пассажиров и соблюдения расписания рейсов. Новая модель ИИ на базе компьютерного зрения призвана минимизировать влияние человеческого фактора и вывести контроль на новый технологический уровень.

Решение анализирует видеопоток с камер в зоне стоянки. Сложная мультимодельная нейросеть способна отслеживать ключевые операции, включая осмотр площадки, заправку топливом и водой, присоединение телетрапа и контрольные обходы. Алгоритмы «читают» визуальные признаки каждого контролируемого этапа: например, появление сотрудника с жезлами, подъезд топливозаправщика или установку трапа. Система не только фиксирует начало и окончание операции, но и определяет корректность действий, их соответствие регламентам, а также замеряет время выполнения. Обработка видеозаписей осуществляется с использованием программного обеспечения, состоящего из предиктивных моделей. Обработка биометрических персональных данных не предусмотрена.

«Видеоаналитика сегодня становится эффективным инструментом управления в различных операционных процессах. В авиации это особенно важно из-за высоких стандартов безопасности и строгих регламентов, — комментирует Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна. — Наше решение позволяет автоматизировать контроль ключевых этапов подготовки самолета. Нейросеть не просто фиксирует события, а формирует структурированные данные о ходе и качестве работ. Эти данные могут стать основой для развития умных систем управления инфраструктурой аэропортов».

Внедрение ИИ-модели даёт аэропортам возможность преобразовывать видеоданные в структурированный формат для интеграции в системы управления. Это повышает безопасность, операционную эффективность и оптимизирует рабочие процессы.

18+

Erid: F7NfYUJCUneTUTqumXNX

Реклама. Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Фото: freepik.com, автор: freepik

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : Билайн

1 310
0
0
Предыдущая статья
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке
Следующая статья
Искусственный интеллект оценивает резюме новосибирцев

Искусственный интеллект оценивает резюме новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Алгоритмы оценки

Внедрение искусственного интеллекта в рекрутинге стало ответом бизнеса на вызовы цифровой эпохи и рост объёма данных. Как отмечает основатель проекта BotB2B Виктор Попов, ручная сортировка сотен откликов уходит в прошлое. По его мнению, ИИ-скоринг стал стандартным инструментом для эффективного рекрутера.

Читать полностью

Новосибирский бизнес получит время на адаптацию к новым налоговым условиям

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России одобрило введение переходного периода для малого и среднего предпринимательства в связи с изменениями в налоговом регулировании. Мера, инициированная Минэкономразвития и поддержанная президентом Владимиром Путиным, затронет, в том числе, тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области. Она призвана дать бизнесу реальную возможность адаптироваться к новым критериям и сохранить доступ к льготным режимам.

Согласно предложению, при определении права на льготные налоговые режимы в 2026 году не будут учитываться параметры деятельности предпринимателей за предыдущий период. Это позволит компаниям, не успевшим в конце 2025 года адаптировать свою деятельность под обновленные требования, сохранить специальные режимы налогообложения. Кроме того, для применения пониженной ставки страховых взносов будет использоваться показатель доли дохода от обрабатывающего производства только по итогам текущего года.

Читать полностью

Рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта

Автор: Оксана Мочалова

Повышение тарифов на общественный транспорт в Новосибирской области не привело к улучшению качества услуг, столкнувшись с недовольством пассажиров и финансовыми проблемами перевозчиков. Решение, принятое в декабре 2025 года, должно было компенсировать растущие издержки и модернизировать систему, однако на практике пассажиры отмечают ухудшение ситуации.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Новосибирска была повышена до 45 рублей, в метро — до 48. Власти объяснили это ростом затрат на топливо, электроэнергию и заработную плату. Тем не менее, жители, особенно отдаленных микрорайонов, таких как Пашино, Родники, Стрижи, жалуются на сокращение интервалов движения, переполненность и техническую изношенность транспорта.

Читать полностью

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Читать полностью

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Количество выявленных в России майнинговых ферм в 2025 году выросло на 44%, об этом сообщили в пресс-службе МТС. С помощью платформы EnergyTool компания выявила более 196 тысяч случаев майнинга.

На Сибирь пришлось 18% от общего количества ферм. Абсолютным лидером в округе стала Иркутская область — 50% выявленных случаев майнинга. Новосибирская область расположилась на втором месте (21%), на третьем — Красноярский край (18%). Реже всего инциденты майнинга фиксировали в Республике Алтай и Тыве.

Читать полностью

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. За год общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек (+4,1 %).

— Существенный вклад в рост пассажиропотока оказала программа софинансирования региональных перевозок. В рамках этой программы по итогам 2025 года из бюджета Новосибирской области перевозчикам было направлено 800 млн рублей, что позволило компаниям, как поддерживать новые направления, так и открывать новые, — заявил заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Искусственный интеллект оценивает резюме новосибирцев

Бизнес

Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес получит время на адаптацию к новым налоговым условиям

Рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта

Бизнес Власть

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Бизнес

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Общество

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Бизнес Туризм

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Общество

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Финансы

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

Власть Общество

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Бизнес

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Бизнес

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Общество

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Бизнес

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Общество

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности