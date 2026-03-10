Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

На территории Первомайского района Новосибирска находится пять садовых обществ, которые весной нередко попадают в зоны подтопления. Это СНТ «Волна», «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог» и «Молодость». Сейчас уровень воды в районе этих обществ составляет 80 см, критический — 360 см, напомнил глава района Вадим Бобырь.

— Сегодня разработан и утвержден план мероприятий на территории района, проведено заседание комиссии по ЧС, консолидированы запасы материальных ресурсов для ликвидации подтоплений. В случае ухудшения ситуации примем меры по оповещению граждан через ЕДДС, громкоговорители, расположенные в СНТ, информационную расклейку. Ведем работу с председателями обществ, — перечислил Бобырь.

По его словам, в случае серьезных подтоплений граждане будут размещаться в трех школах: на Матвеевке, на Первомайской и на Аксенова.

В Советском районе в зону подтопления попадают три СНТ: «Маяк», «Тополь» и «Элитное 1».

— Сейчас из этих садоводческих обществ вывозится снег, как силами ДЭУ, так и членов садоводческий товариществ. Постараемся вывезти как можно больше снега, чтобы минимизировать подтопление, когда большая вода придет на реку, — сообщил глава Советского района Евгений Герасимов.

По его словам, оповещать граждан также планируется через мессенджер MAX.

Начальник управления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин сообщил, что из зон наиболее вероятного подтопления города также вывозится снег. Уже вывезено более 2,5 млн кубометров.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предупредил, что в случае прихода высокой воды город оперативно переходит на штабной режим работы и поручил службе по ЧС и администрациям районов быть к этому готовыми. Курирует вопрос с паводком первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев.

Напомним, в Новосибирске выявили 261 территорию, подверженную подтоплению. Из них 40 находятся в частном секторе, 181 — на придомовых территориях многоквартирных домов, а еще 40 — на улично-дорожной сети.

Ранее редакция сообщала о том, что страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске. Страховые выплаты могут увеличиться на 25-30%.