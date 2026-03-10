Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

В Новосибирской области не зафиксированы случаи распространения ящура среди сельскохозяйственных животных. Министерство сельского хозяйства региона опровергло эти слухи, сообщил ТАСС. В ведомстве уточнили, что все текущие карантинные меры принимаются в связи со вспышками пастереллеза и бешенства.

— Карантинные мероприятия, которые проводятся из-за вспышек заболеваний, соответствуют всем ветеринарным правилам и обеспечены законодательством. Попытки обойти правила могут повлечь административное и уголовное преследование, — предупредили в Минсельхозе.

Ведомство просит не мешать работе по борьбе с заболеваниями. Собственникам животных выплатят компенсации.

Ранее Минсельхоз сообщал, что в регионе обнаружено 42 очага бешенства. В пяти районах — Ордынском, Карасукском, Баганском, Новосибирском и Купинском — выявлен пастереллез. В Ордынском районе зафиксированы случаи обеих болезней.

Ящур — это вирусная инфекция, поражающая парнокопытных животных. Болезнь быстро распространяется среди животных, включая воздушно-капельный путь передачи. Люди могут заразиться ящуром, употребляя сырое молоко от больных животных или продукты его переработки.

Пастереллез — это бактериальная инфекция, встречающаяся у сельскохозяйственных и домашних животных, а также у диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей редки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина.