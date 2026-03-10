В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

В Новосибирской области в марте текущего года существенно подорожала говядина. По наблюдениям потребителей, за последние недели рост составил 100–150 рублей.

Увеличение цен было предсказуемым, говорят участники рынка: в феврале в Новосибирск перестали поставлять мясо из нескольких районов области и с Алтая. Теперь в город привозят говядину из других регионов.

— Цены заметно подросли, мясо везут издалека и сейчас меньше, чем было в начале года. Мы, например, реализуем говядину с Кузбасса. Цены на больших продовольственных рынках чуть ниже магазинных, но все равно достаточно высокие. К примеру, грудинка стоит около 700 рублей, задняя часть с косточкой – 900 рублей. Цена говяжьей вырезки, мяса без костей – от 1000 до 1300 рублей за один килограмм, — рассказала Infopro54 индивидуальный предприниматель Ольга Чикан.

Редакция изучила цены на говядину в новосибирских магазинах и мясных лавках и выяснила, что сейчас они достигают 1500–1600 рублей за килограмм. Мясо премиум-класса (стейки из мраморной говядины, например) стоит значительно дороже.

Официальная статистика тоже подтверждает рост цен на говядину. Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена говядины (кроме бескостного мяса) в Новосибирской области на 2 марта составляла 770,50 рубля. Это на 30 рублей дороже, чем было в начале года. На протяжении последних нескольких лет самым дорогим мясом в регионе считалась баранина. Сейчас разница в цене баранины и говядины, по сводкам Новосибирскстата, составляет всего два рубля.

