Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

Дата:

Он сосредоточен на деятельности профильных ведомств, отвечающих за благополучие жителей региона

10 марта в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС начался третий этап практического модуля проекта «Герои НовоСибири». Это образовательная инициатива, направленная на ознакомление участников специальной военной операции с работой государственных структур. Открыл новый этап заместитель губернатора Константин Хальзов.

Хальзов пояснил, что проект поэтапно охватывает ключевые сферы управления: первый модуль был посвящен общим принципам управления, второй – экономике, а текущий, третий, сосредоточен на деятельности профильных ведомств, отвечающих за благополучие жителей области. В частности, речь идет о здравоохранении, социальной сфере, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. По мнению замгубернатора, эти знания необходимы будущим руководителям на государственной гражданской службе. Он также отметил, что у каждого участника есть наставник, и проводилось масштабное совещание для определения векторов развития и потенциальных должностей для каждого члена команды проекта.

Один из участников, Андрей Корзенков, высоко оценил значение программы. Он подчеркнул, что «Герои НовоСибири» предоставляет уникальную возможность для расширения круга знакомств и обмена опытом с соратниками, прошедшими службу на различных участках. Корзенков отметил высокий уровень преподавательского состава и прямой диалог с губернатором, мэром и региональными министрами, приведя в пример недавнее общение с министром транспорта. Он отметил, что участники готовы учиться и развиваться, подобно тому, как он сам принял решение участвовать в СВО, руководствуясь принципом личной ответственности и желанием служить. Он поделился своей мотивацией к участию в спецоперации, основываясь на историческом примере и желании защищать Родину, упомянув свою службу в Запорожской области и полученную медаль «За отвагу». После обучения Корзенков планирует свою карьеру в сфере транспортной безопасности.

Проект «Герои НовоСибири» является частью федеральной программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Цель проектов, запущенных по всей стране, – помочь ветеранам и участникам СВО, успешно прошедшим отбор и обучение, занять руководящие позиции в государственных и муниципальных органах, а также на предприятиях. Это призвано обеспечить возможность для защитников Отечества продолжать свою службу на гражданском поприще, способствуя их дальнейшей самореализации.

Напомним, что Новосибирская область продолжает предлагать привлекательные условия для военнослужащих, включая единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей при заключении контракта. Регион активно вовлекает ветеранов и их семьи в общественную, культурную, спортивную и трудовую жизнь, обеспечивая оперативную выплату региональных пособий и льгот.

Заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Узнать о том, как поступить на военную службу по контракту, какие выплаты и социальные гарантии положены военнослужащим, и получить ответы на все волнующие вопросы жители региона могут по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

696
0
0
Предыдущая статья
«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев
Следующая статья
Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Автор: Юлия Данилова

На территории Первомайского района Новосибирска находится пять садовых обществ, которые весной нередко попадают в зоны подтопления. Это СНТ «Волна», «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог» и «Молодость». Сейчас уровень воды в районе этих обществ составляет 80 см, критический — 360 см, напомнил глава района Вадим Бобырь.

— Сегодня разработан и утвержден план мероприятий на территории района, проведено заседание комиссии по ЧС, консолидированы запасы материальных ресурсов для ликвидации подтоплений. В случае ухудшения ситуации примем меры по оповещению граждан через ЕДДС, громкоговорители, расположенные в СНТ, информационную расклейку. Ведем работу с председателями обществ, — перечислил Бобырь.

Читать полностью

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области не зафиксированы случаи распространения ящура среди сельскохозяйственных животных. Министерство сельского хозяйства региона опровергло эти слухи, сообщил ТАСС. В ведомстве уточнили, что все текущие карантинные меры принимаются в связи со вспышками пастереллеза и бешенства.

— Карантинные мероприятия, которые проводятся из-за вспышек заболеваний, соответствуют всем ветеринарным правилам и обеспечены законодательством. Попытки обойти правила могут повлечь административное и уголовное преследование, — предупредили в Минсельхозе.

Читать полностью

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Читать полностью

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Автор: Юлия Данилова

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

Читать полностью

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Глава Новосибирской области провел оперативное совещание в Правительстве региона. На встрече обсуждались вопросы развития грантовой активности в сфере молодежной политики. С подробным докладом выступил руководитель профильного департамента Василий Носков.

Андрей Травников отметил, что власти региона стремятся предоставить молодежи широкие возможности для реализации их инициатив. Это достигается как через существующие региональные программы, так и посредством участия в новых национальных проектах. Губернатор поручил главам муниципалитетов активно поддерживать молодежные проекты и использовать все доступные ресурсы.

Читать полностью

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила подготовку документации для строительства трамвайной линии протяженностью 1,6 км от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» (на Гусинобродском шоссе). Проект предусматривает продление маршрута №13 для улучшения транспортной доступности нового автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. Стоимость контракта на подготовку проектно-сметной документации составляла 35 млн рублей. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство». Позже выяснилось, что она обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Бизнес

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Власть Общество

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Власть

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

Власть

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Власть Недвижимость Общество

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Бизнес Рынки

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Власть

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Общество

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Бизнес

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

Общество Право&Порядок

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Спорт

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Общество

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Бизнес Власть Город

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Медицина Общество Телекоммуникации

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Бизнес Общество

Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Власть Общество

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Власть Общество

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности