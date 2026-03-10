Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

10 марта в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС начался третий этап практического модуля проекта «Герои НовоСибири». Это образовательная инициатива, направленная на ознакомление участников специальной военной операции с работой государственных структур. Открыл новый этап заместитель губернатора Константин Хальзов.

Хальзов пояснил, что проект поэтапно охватывает ключевые сферы управления: первый модуль был посвящен общим принципам управления, второй – экономике, а текущий, третий, сосредоточен на деятельности профильных ведомств, отвечающих за благополучие жителей области. В частности, речь идет о здравоохранении, социальной сфере, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. По мнению замгубернатора, эти знания необходимы будущим руководителям на государственной гражданской службе. Он также отметил, что у каждого участника есть наставник, и проводилось масштабное совещание для определения векторов развития и потенциальных должностей для каждого члена команды проекта.

Один из участников, Андрей Корзенков, высоко оценил значение программы. Он подчеркнул, что «Герои НовоСибири» предоставляет уникальную возможность для расширения круга знакомств и обмена опытом с соратниками, прошедшими службу на различных участках. Корзенков отметил высокий уровень преподавательского состава и прямой диалог с губернатором, мэром и региональными министрами, приведя в пример недавнее общение с министром транспорта. Он отметил, что участники готовы учиться и развиваться, подобно тому, как он сам принял решение участвовать в СВО, руководствуясь принципом личной ответственности и желанием служить. Он поделился своей мотивацией к участию в спецоперации, основываясь на историческом примере и желании защищать Родину, упомянув свою службу в Запорожской области и полученную медаль «За отвагу». После обучения Корзенков планирует свою карьеру в сфере транспортной безопасности.

Проект «Герои НовоСибири» является частью федеральной программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Цель проектов, запущенных по всей стране, – помочь ветеранам и участникам СВО, успешно прошедшим отбор и обучение, занять руководящие позиции в государственных и муниципальных органах, а также на предприятиях. Это призвано обеспечить возможность для защитников Отечества продолжать свою службу на гражданском поприще, способствуя их дальнейшей самореализации.

Напомним, что Новосибирская область продолжает предлагать привлекательные условия для военнослужащих, включая единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей при заключении контракта. Регион активно вовлекает ветеранов и их семьи в общественную, культурную, спортивную и трудовую жизнь, обеспечивая оперативную выплату региональных пособий и льгот.

Заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Узнать о том, как поступить на военную службу по контракту, какие выплаты и социальные гарантии положены военнослужащим, и получить ответы на все волнующие вопросы жители региона могут по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.