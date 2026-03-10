«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Отбор задерживается

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Он подчеркнул, что ситуация с ценами на сельхозпродукцию в регионе экстраординарная.

— Посевная в этом году будет очень сложная, и без субсидий сельхозпроизводители не обойдутся, — заявил Тепляков.

По словам замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Марии Васильевой, министерство делает все возможное, чтобы ускорить процесс. Однако проект по субсидиям на реализацию зерна уже третий раз проходит согласование в Минюсте. По субсидиям на технику документация будет готова ориентировочно в конце марта – начале апреля. По молоку обещают «открыть отбор в апреле».

Председатель комитета Денис Субботин напомнил, что депутаты уже поднимали вопрос о задержке с перечислением федеральных субсидий, в том числе на совещании под руководством первого вице-губернатора Владимира Знаткова.

— Недопустимо по три раза переделывать документы и запускать их через Минфин и Минюст. У всех свои регламенты, все вроде работают, а процесс растягивается. Сельхозпроизводителей можно было обязать подавать отчетность до 1 февраля, если они хотят своевременно получать субсидии, — добавил Субботин.

Депутаты поинтересовались, когда до аграриев реально дойдут деньги, если вопрос по субсидиям Минсельхоз планирует согласовать к 6 апреля. По данным ведомства, на отбор уходят 10 календарных дней.

— Вы же будете еще объявлять отбор, потом подводить итоги. То есть деньги придут не раньше середины мая? А посевную можно сдвинуть? Вы договоритесь с небесными силами или как? Отбор нужно объявлять с 1 апреля, — подчеркнул Денис Субботин.

Льготное кредитование

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Мария Васильева отметила, что новшеством 2026 года является тот факт, что все реестры заемщиков направляются через программу «1С-субсидия».

— В программе фиксируется очередность поступления реестров от банков. Если раньше мы могли приоритезировать очередность, то сегодня очередность, которая создается в программе, не может быть нарушена, обойдена или каким-то образом изменена, — подчеркнула чиновница.

От «Россельхозбанка» на 10 марта поступили 60 реестров потенциальных заемщиков, от «Сбербанка» — 57, от «Альфа-Банка» — 6 и «Совкомбанка» — 1. Из них 55 заявок ― на инвестиционное и 91 ― на краткосрочное кредитование.

Глава Новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров отметил, что в 2025 году новосибирские аграрии получили 26 млрд рублей кредитных средств. Из них чуть больше 60% выданы «Россельхозбанком». К приоритетным отраслям, по его словам, сегодня относятся малые формы хозяйствования, то есть это предприятия-сельхозпроизводители с выручкой до 200 млн рублей. На втором месте — молочное животноводство и растениеводство.

— В принципе, посевная кампания у нас будет обеспечена ресурсами с точки зрения кредитования. В этом году мы идем опережающими темпами. Но не из-за того, что у нас увеличилась потребность в кредитовании, а потому что мы очень хорошо поработали в конце прошлого года и успели вместе с Минсельхозом одобрить все реестры, то есть сработали на опережение, так что в этом году сельхозпроизводители быстрее получили средства, — добавил он.

По оценке Тишурова, только РСХБ в этом году планирует выдать на посевные работы около 4 млрд. В целом на выделенные из федерального бюджета 600 млн субсидий аграриям будут доступны около 8 млрд рублей кредитов.

Денис Субботин отметил, что сегодня льготное кредитование — это основная мера господдержки.

— 8 млрд рублей — это огромная цифра. Причем речь идет только о посевной. На поддержку летне-осенних работ мы будем вновь выходить на правительство России, — добавил депутат.

Напомним, ставка по приоритетным направлениям кредитования (приобретение ГСМ, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семенного и посадочного материала и т.д.) сегодня составляет до 6,65%, по неприоритетным (сопровождение на поддержку программных продуктов, на подключение к программным интерфейсам федеральных государственных информационных систем и т.д.) — до 9,75%.

