Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора муниципального Центра водных видов спорта Дмитрия Оленникова к ответственности за растрату и получение взятки. С 2020 по 2023 годы он незаконно перечислил юридическому лицу бюджетные средства на сумму 6,8 миллионов рублей, используя служебное положение.

С октября 2020 по февраль 2024 года, по версии следствия, Оленников получил взятку в размере 1,4 миллиона рублей. Деньги он взял лично и через посредника. Взятка предназначалась за то, чтобы Оленников разрешил индивидуальному предпринимателю проводить занятия по плаванию в муниципальном бассейне без законных договоров. Также он обеспечил оплату коммунальных расходов за счет бюджета.

Подсудимый не признал свою вину в предъявленных обвинениях.

— Приговором суда Оленников Д.В. признан виновным в совершении указанных преступлений, на основании частей 3 и 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн 450 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и (или) административно-хозяйственными (управленческими) функциями в сфере образования сроком на 3 года, — говорится в сообщении.

Подсудимого, который находился под домашним арестом, взяли под стражу прямо в зале суда.

Суд постановил конфисковать в пользу государства 1,4 миллиона рублей, полученных преступным путем.

