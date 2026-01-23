Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес

Искусственный интеллект оценивает резюме новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Скорость обработки документов соискателей растёт, но креативные кандидаты часто выпадают из выборки

Алгоритмы оценки

Внедрение искусственного интеллекта в рекрутинге стало ответом бизнеса на вызовы цифровой эпохи и рост объёма данных. Как отмечает основатель проекта BotB2B Виктор Попов, ручная сортировка сотен откликов уходит в прошлое. По его мнению, ИИ-скоринг стал стандартным инструментом для эффективного рекрутера.

— Его задача — не заменить интервью и не принять решение за менеджера по персоналу, а быстро отфильтровать массив резюме и выделить тех, кто с высокой вероятностью соответствует требованиям, — поясняет Попов.

Он добавил, что современные алгоритмы скрининга резюме проводят комплексную проверку, анализируя несколько ключевых групп параметров. Сначала оценивается соответствие формальным критериям вакансии: навыки, компетенции и отраслевой контекст. Далее система проверяет стаж и релевантность опыта, уделяя внимание уровню ответственности, масштабу проектов и — что особенно важно — конкретным измеримым результатам. Также учитываются образование, сертификаты и общая карьерная динамика соискателя — логика переходов и профессиональный рост.

Системные риски

Непрозрачность алгоритмов, «эффект чёрного ящика», порождает риски ИИ в подборе персонала. HR-директор Qtim София Воронцова констатирует, что процессы контроля точности и интерпретации решений ИИ всё ещё формируются.

— Специалисты видят итоговую оценку и ключевые сигналы, но не всегда могут детально восстановить логику принятия того или иного решения. Это усложняет контроль за системными сдвигами и предубеждениями, — отмечает она.

Для претендента, по словам психолога Родиона Чепалова, ситуация выглядит как взаимодействие с непроницаемой системой, что усиливает фрустрацию и чувство несправедливости.

— Алгоритмический отбор может усиливать социальное и цифровое неравенство: выигрывают те, у кого есть доступ к карьерным консультантам, ИИ-инструментам и знанию «правил игры», — констатирует он.

Особенно уязвимы, по его оценке, специалисты гуманитарных и креативных сфер, чья ценность — например, навыки работы со сложными концепциями — плохо переводится в ключевые слова.

Этот риск подтверждает HR в коммуникационном агентстве PR Partner Анастасия Курникова, отмечая, что соискатели с нестандартным описанием опыта часто проигрывают на этапе автоматического скрининга.

Трансформация ролей

Автоматизация в HR закономерно меняет ролевые модели на рынке труда. София Воронцова указывает, что фокус работы рекрутера смещается с операционного скрининга на стратегическое консультирование и глубокий анализ. Этот специалист всё больше работает как партнёр бизнеса, оценивая не только опыт, но и потенциал, мотивацию и культурное соответствие кандидата.

— Фокус профессии смещается с «процесса ради процесса» на осознанный найм и качество решений, где человеческая экспертиза становится ещё более ценной, а ИИ — инструментом, который эту экспертизу усиливает, — подытоживает София Воронцова.

Анастасия Курникова развивает эту мысль, утверждая, что рекрутинг трансформируется в сторону углублённой человеческой экспертизы, а ИИ освобождает для неё время.

Со стороны кандидатов также происходит адаптация, поскольку игнорировать логику работы алгоритмов нельзя. Родион Чепалов рекомендует рационализировать резюме, ясно формулируя измеримые результаты, и по возможности использовать нетворкинг для прямого выхода на работодателя.

Анастасия Курникова добавляет, что в резюме важно описывать опыт понятными для системы количественными показателями и избегать излишне креативного оформления. Стандартные формулировки должностей, по её словам, также помогают программе корректно распознать и оценить претендента.

Угроза «геймификации» 

Попытки кандидатов адаптироваться к алгоритмам порождают новый, более глубокий риск — подмену цели отбора. Юлия Бестужева предостерегает, что массовая «оптимизация под робота» ведет к системной ошибке.

Советы по прохождению ИИ учат не решать задачи, а обманывать алгоритм. В итоге система стабильно отбирает не тех, кто лучше работает, а тех, кто лучше проходит отбор — и именно на этом допущении бизнес теряет деньги. Проблема не в ИИ, а в объекте оценки, — уверена она.

Это ведет к тому, что бизнес, стремясь к объективности через технологии, получает искаженную выборку кандидатов, отлично владеющих искусством самопрезентации под конкретный алгоритм, но не обязательно обладающих нужными компетенциями. Бестужева видит корень проблемы в объекте оценки.

— Пока мы оцениваем человека по прокси-признакам, технологии лишь ускоряют эту ошибку. Переход к отбору по работе требует смены логики найма, — делает вывод специалист.

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что ИИ должен оставаться инструментом фильтрации, но не финальным арбитром. Окончательное решение, особенно в условиях дефицита талантов, должно приниматься человеком на основе экспертной оценки контекста, мотивации и культурного соответствия. Лишь баланс человеческого опыта и технологических возможностей позволит компаниям находить не просто «соответствующих критериям», а по-настоящему сильных кандидатов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия поиск работы Новосибирская область

Теги : рынок труда рекрутинг HR-технологии

8
0
0
Предыдущая статья
Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения

Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения

Билайн Big Data & AI (команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом) разработала решение на базе компьютерного зрения для автоматического контроля наземной подготовки пассажирских самолетов. Система в режиме реального времени отслеживает цикл работ — от приема воздушного судна до его буксировки и предполётной подготовки, распознавая различные типы аэродромной техники и действия персонала.

Процесс предполетного обслуживания — сложный многоэтапный комплекс работ с участием людей и спецтехники. Соблюдение регламентов и точность выполнения операций критически важны для безопасности пассажиров и соблюдения расписания рейсов. Новая модель ИИ на базе компьютерного зрения призвана минимизировать влияние человеческого фактора и вывести контроль на новый технологический уровень.

Читать полностью

Новосибирский бизнес получит время на адаптацию к новым налоговым условиям

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России одобрило введение переходного периода для малого и среднего предпринимательства в связи с изменениями в налоговом регулировании. Мера, инициированная Минэкономразвития и поддержанная президентом Владимиром Путиным, затронет, в том числе, тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области. Она призвана дать бизнесу реальную возможность адаптироваться к новым критериям и сохранить доступ к льготным режимам.

Согласно предложению, при определении права на льготные налоговые режимы в 2026 году не будут учитываться параметры деятельности предпринимателей за предыдущий период. Это позволит компаниям, не успевшим в конце 2025 года адаптировать свою деятельность под обновленные требования, сохранить специальные режимы налогообложения. Кроме того, для применения пониженной ставки страховых взносов будет использоваться показатель доли дохода от обрабатывающего производства только по итогам текущего года.

Читать полностью

Рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта

Автор: Оксана Мочалова

Повышение тарифов на общественный транспорт в Новосибирской области не привело к улучшению качества услуг, столкнувшись с недовольством пассажиров и финансовыми проблемами перевозчиков. Решение, принятое в декабре 2025 года, должно было компенсировать растущие издержки и модернизировать систему, однако на практике пассажиры отмечают ухудшение ситуации.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Новосибирска была повышена до 45 рублей, в метро — до 48. Власти объяснили это ростом затрат на топливо, электроэнергию и заработную плату. Тем не менее, жители, особенно отдаленных микрорайонов, таких как Пашино, Родники, Стрижи, жалуются на сокращение интервалов движения, переполненность и техническую изношенность транспорта.

Читать полностью

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Читать полностью

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Количество выявленных в России майнинговых ферм в 2025 году выросло на 44%, об этом сообщили в пресс-службе МТС. С помощью платформы EnergyTool компания выявила более 196 тысяч случаев майнинга.

На Сибирь пришлось 18% от общего количества ферм. Абсолютным лидером в округе стала Иркутская область — 50% выявленных случаев майнинга. Новосибирская область расположилась на втором месте (21%), на третьем — Красноярский край (18%). Реже всего инциденты майнинга фиксировали в Республике Алтай и Тыве.

Читать полностью

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. За год общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек (+4,1 %).

— Существенный вклад в рост пассажиропотока оказала программа софинансирования региональных перевозок. В рамках этой программы по итогам 2025 года из бюджета Новосибирской области перевозчикам было направлено 800 млн рублей, что позволило компаниям, как поддерживать новые направления, так и открывать новые, — заявил заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Искусственный интеллект оценивает резюме новосибирцев

Бизнес

Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес получит время на адаптацию к новым налоговым условиям

Рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта

Бизнес Власть

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Бизнес

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Общество

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Бизнес Туризм

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Общество

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Финансы

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

Власть Общество

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Бизнес

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Бизнес

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Общество

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Бизнес

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Общество

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности