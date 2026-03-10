«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Вопрос с карантинным забоем скота в районах Новосибирской области стоит на контроле правительства региона. Об этом корреспонденту редакции Infopro54 во время пресс-подхода сообщил председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин.

— Мы знаем об этой ситуации, вопрос стоит на контроле правительства и управления ветеринарии. За комментарием на эту тему лучше обратиться в управление ветеринарии, а по поводу компенсаций — в правительство, — добавил Субботин.

Еще два депутата комитета — Александр Тепляков и Дмитрий Игумнов — заявили, что также в курсе ситуации. По их словам, вопросом в рабочем порядке занимаются губернатор с министром.

Стоит отметить, что ранее в ходе обсуждения ситуации с льготным кредитованием Дмитрий Игумнов поинтересовался, «как сегодня будут страховать коров в качестве залога, с учетом сложившейся в регионе ситуации». Он подчеркнул, что сегодня очень много сельхозпроизводителей столкнулись с такой проблемой.

— По выданным на сегодняшний день кредитам в залоге есть КРС. Все требования, которые предъявляет банк с точки зрения страховой компании, выполнены. На момент выдачи (кредитов) по новым предприятиям мы будем точечно смотреть и принимать определённые решения. С выходом в головной офис, — пояснил глава Новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров.

По информации редакции, на территории Новосибирской области страхованием скота могут заниматься две компании. На момент публикации материала они не ответили на запросы, направленные редакцией.

Напомним, с начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин: в Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Стоит отметить, что управление ветеринарии региона ситуацию ранее комментировало формальными отписками.

Сегодня стало известно, что следователи регионального управления СКР инициировали проверку после сообщений о массовом изъятии сельскохозяйственных животных на территории региона. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по СМИ Елену Коновалову. По ее словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота. Эту информацию 9 марта распространили жители села Козиха, которые отказывались пускать в населенный пункт специалистов, усыпляющих животных.