«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе актуализировался вопрос страхования скота в качестве залога для получения кредитов

Вопрос с карантинным забоем скота в районах Новосибирской области стоит на контроле правительства региона. Об этом корреспонденту редакции Infopro54 во время пресс-подхода сообщил председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин.

— Мы знаем об этой ситуации, вопрос стоит на контроле правительства и управления ветеринарии. За комментарием на эту тему лучше обратиться в управление ветеринарии, а по поводу компенсаций — в правительство, — добавил Субботин.

Еще два депутата комитета — Александр Тепляков и Дмитрий Игумнов — заявили, что также в курсе ситуации. По их словам, вопросом в рабочем порядке занимаются губернатор с министром.

Стоит отметить, что ранее в ходе обсуждения ситуации с льготным кредитованием Дмитрий Игумнов поинтересовался, «как сегодня будут страховать коров в качестве залога, с учетом сложившейся в регионе ситуации». Он подчеркнул, что сегодня очень много сельхозпроизводителей столкнулись с такой проблемой.

— По выданным на сегодняшний день кредитам в залоге есть КРС. Все требования, которые предъявляет банк с точки зрения страховой компании, выполнены. На момент выдачи (кредитов) по новым предприятиям мы будем точечно смотреть и принимать определённые решения. С выходом в головной офис, — пояснил глава Новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров.

По информации редакции, на территории Новосибирской области страхованием скота могут заниматься две компании. На момент публикации материала они не ответили на запросы, направленные редакцией.

Напомним, с начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин: в Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Стоит отметить, что управление ветеринарии региона ситуацию ранее комментировало формальными отписками.

Сегодня стало известно, что следователи регионального управления СКР инициировали проверку после сообщений о массовом изъятии сельскохозяйственных животных на территории региона. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по СМИ Елену Коновалову. По ее словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота. Эту информацию 9 марта распространили жители села Козиха, которые отказывались пускать в населенный пункт специалистов, усыпляющих животных.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на маникюр. Участники рынка рассказали, как он повлияет на индустрию. Основное новшество в том, что ГОСТ приравнивает мастера на дому к полноценному предприятию бытового обслуживания.

Мастер по маникюру должен будет подтверждать квалификацию, то есть обязательно получить документ о профессиональной подготовке или переподготовке. При этом сертификаты частных онлайн-школ без лицензии во внимание приниматься не будут.

Читать полностью

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Автор: Юлия Данилова

На территории Первомайского района Новосибирска находится пять садовых обществ, которые весной нередко попадают в зоны подтопления. Это СНТ «Волна», «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог» и «Молодость». Сейчас уровень воды в районе этих обществ составляет 80 см, критический — 360 см, напомнил глава района Вадим Бобырь.

— Сегодня разработан и утвержден план мероприятий на территории района, проведено заседание комиссии по ЧС, консолидированы запасы материальных ресурсов для ликвидации подтоплений. В случае ухудшения ситуации примем меры по оповещению граждан через ЕДДС, громкоговорители, расположенные в СНТ, информационную расклейку. Ведем работу с председателями обществ, — перечислил Бобырь.

Читать полностью

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске стартовала процедура реализации ценных бумаг одного из старейших промышленных предприятий города. Конкурсный управляющий компании «Универсалстройинвест» (ООО «УСИ») Наталья Шейкина объявила о проведении открытого аукциона по продаже акций ОАО «Сибэлектротерм». Информация об этом появилась на федеральном портале «Федресурс».

На торги единым лотом выставлены обыкновенные и привилегированные акции завода. Покупателю предлагают приобрести 19 612 обыкновенных именных акций и 2 924 привилегированных акции типа А. Номинал каждой ценной бумаги составляет 1 000 рублей. Начальная стоимость всего пакета определена в 3 755 000 рублей. Торги пройдут в форме открытого аукциона с повышением цены. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены и составляет 187 750 рублей.

Читать полностью

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области не зафиксированы случаи распространения ящура среди сельскохозяйственных животных. Министерство сельского хозяйства региона опровергло эти слухи, сообщил ТАСС. В ведомстве уточнили, что все текущие карантинные меры принимаются в связи со вспышками пастереллеза и бешенства.

— Карантинные мероприятия, которые проводятся из-за вспышек заболеваний, соответствуют всем ветеринарным правилам и обеспечены законодательством. Попытки обойти правила могут повлечь административное и уголовное преследование, — предупредили в Минсельхозе.

Читать полностью

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

10 марта в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС начался третий этап практического модуля проекта «Герои НовоСибири». Это образовательная инициатива, направленная на ознакомление участников специальной военной операции с работой государственных структур. Открыл новый этап заместитель губернатора Константин Хальзов.

Хальзов пояснил, что проект поэтапно охватывает ключевые сферы управления: первый модуль был посвящен общим принципам управления, второй – экономике, а текущий, третий, сосредоточен на деятельности профильных ведомств, отвечающих за благополучие жителей области. В частности, речь идет о здравоохранении, социальной сфере, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. По мнению замгубернатора, эти знания необходимы будущим руководителям на государственной гражданской службе. Он также отметил, что у каждого участника есть наставник, и проводилось масштабное совещание для определения векторов развития и потенциальных должностей для каждого члена команды проекта.

Читать полностью

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Читать полностью
