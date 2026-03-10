Поиск здесь...
В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Пакет ценных бумаг предприятия оценили в 3,7 млн рублей.

В Новосибирске стартовала процедура реализации ценных бумаг одного из старейших промышленных предприятий города. Конкурсный управляющий компании «Универсалстройинвест» (ООО «УСИ») Наталья Шейкина объявила о проведении открытого аукциона по продаже акций ОАО «Сибэлектротерм». Информация об этом появилась на федеральном портале «Федресурс».

На торги единым лотом выставлены обыкновенные и привилегированные акции завода. Покупателю предлагают приобрести 19 612 обыкновенных именных акций и 2 924 привилегированных акции типа А. Номинал каждой ценной бумаги составляет 1 000 рублей. Начальная стоимость всего пакета определена в 3 755 000 рублей. Торги пройдут в форме открытого аукциона с повышением цены. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены и составляет 187 750 рублей.

Заявки на участие принимаются до 14 апреля 2026 года. Для допуска к торгам претендентам необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены лота (751 000 рублей) и предоставить полный пакет документов, соответствующий требованиям Федерального закона о банкротстве. Сами торги состоятся 16 апреля 2026 года. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.

Данный пакет акций попал в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Универсалстройинвест». Компания была признана несостоятельной решением Арбитражного суда Новосибирской области в июне 2022 года. Примечательно, что одним из кредиторов «Универсалстройинвеста» является само ОАО «Сибэлектротерм».

Само предприятие «Сибэлектротерм», чьи акции сейчас продаются, также находится в сложном финансовом положении. Завод, в советское время бывший лидером по выпуску электротермического и горношахтного оборудования, признали банкротом еще в 2017 году. Тогда его имущество единым лотом оценивалось почти в 1,6 миллиарда рублей.

Судьба акций тесно связана с фигурой бывшего топ-менеджера завода Олега Утиралова, который являлся учредителем компании «Универсалстройинвест». В 2023 году Кировский районный суд Новосибирска признал его виновным в махинациях с активами промышленного гиганта, назначив наказание в виде условного срока. Сам Утиралов свою вину категорически отрицал.

Учредитель несколько раз пытался оспорить продажу акций «Сибэлектротерма». В своем заявлении в арбитражный суд он просил признать недействительным решение собрания кредиторов об утверждении порядка реализации имущества, полагая, что это делается для преодоления судебных разногласий. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали Утиралову в удовлетворении этих требований, оставив решение о продаже акций в силе. Очередная жалоба находится в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа — заседание по ней назначено на апрель 2026 года.

Источник фото: freepik.com, автор- nensuria

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : Сибэлектротерм продажа акций аукцион

518
0
0
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

