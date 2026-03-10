Поиск здесь...
В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Дата:

В 2025 году было поддержано 40 молодежных проектов на сумму около 70 миллионов рублей

Глава Новосибирской области провел оперативное совещание в Правительстве региона. На встрече обсуждались вопросы развития грантовой активности в сфере молодежной политики. С подробным докладом выступил руководитель профильного департамента Василий Носков.

Андрей Травников отметил, что власти региона стремятся предоставить молодежи широкие возможности для реализации их инициатив. Это достигается как через существующие региональные программы, так и посредством участия в новых национальных проектах. Губернатор поручил главам муниципалитетов активно поддерживать молодежные проекты и использовать все доступные ресурсы.

Василий Носков сообщил, что молодые люди активно ищут пути для самореализации и воплощения своих идей. Два года назад для развития навыков проектного управления был создан проектный офис при поддержке Правительства региона. Используя различные образовательные форматы, офис помогает молодым людям преобразовывать свои идеи в полноценные проектные заявки, способные привлечь федеральное финансирование.

В 2025 году было поддержано 40 молодежных проектов на сумму около 70 миллионов рублей. При отборе приоритет отдается амбициозным, комплексным и стратегически важным инициативам, направленным на долгосрочные системные изменения. Тщательный отбор, экспертное сопровождение и мониторинг обеспечивают высокую эффективность и устойчивость результатов.

Проектный офис стал не только консультационным центром, но и экспертной площадкой, формирующей единые подходы к грантовой деятельности. Сотрудники офиса также координируют работу программы «Росмолодёжь.Гранты» на региональном уровне, создавая единое методическое пространство.

Важным достижением стало развитие системы индивидуального консультирования, помогающей заявителям формировать проектную логику, определять пути развития инициатив и снижать риски ошибок.

По итогам 2025 года муниципальные координаторы грантовой активности работают в 25 муниципалитетах и 12 координаторов в Новосибирске. Они прошли обучение и получают постоянное сопровождение. Отмечается прямая зависимость уровня грантовой активности от наличия координатора. Лидерами по привлечению молодежи к грантовой деятельности стали Болотнинский, Маслянинский, Куйбышевский районы, Бердск и Новосибирск.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина
Бизнесу нужно искать баланс между ИИ и человеком

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила подготовку документации для строительства трамвайной линии протяженностью 1,6 км от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» (на Гусинобродском шоссе). Проект предусматривает продление маршрута №13 для улучшения транспортной доступности нового автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. Стоимость контракта на подготовку проектно-сметной документации составляла 35 млн рублей. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство». Позже выяснилось, что она обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

Читать полностью

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Автор: Юлия Данилова

Жители села Козиха, расположенного в Ордынском районе, записали видеообращение о том, что в их населенном пункте объявили карантин (имеется в распоряжении редакции).

— В село оставили один въезд остальные заблокировали — засыпали большими кучами снега. Нам заявили, что скот болен при этом не говорят какой болезнью, — говорится в видеообращении, присланном местной жительницей Ксенией.

Читать полностью

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Автор: Юлия Данилова

Федеральный Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минтранса Николая Шестакова. По его словам, профильная комиссия Госсовета уже изучает вопрос об источниках финансирования. Кроме того, до 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают, что в отдельных субъектах за контроль над новыми финансовыми потоками могут начаться «соревнования лоббистов» — дорожных подрядчиков и производителей транспорта.

Читать полностью

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 - 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Читать полностью

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В карантинных районах также изымают домашний скот в личных подсобных хозяйствах. Животные уничтожаются. В ведомстве заверили, что за изъятый скот гражданам положена компенсация. Для этого нужно заполнить документы, которые выдаются при изъятии. Ранее аграрии-собеседники Infopro54 заявляли, что никакой информации о выплате компенсации у них не было. Публично эту тему собеседники не комментировали, ограничиваясь признанием, что «ситуация сложная».

Читать полностью

Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области ищет подрядчика на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики» центра обработки данных. Судя по тендерной документации, речь идет об увеличении количества видеопотоков, обрабатываемых блоком видеоаналитики. В документах фигурирует оборудование, реализованное на базе программного обеспечения «Визирь» производства ООО «ЦРТ», а также «FindFace Multi» производства ООО «НТех лаб».

У заказчика имеется 3000 средств видеомониторинга, передающих в ЦОД посредством единой сети передачи данных и защиты периметра безопасности видеопоток. Новая система должна выполнять биометрическую идентификацию и верификацию от 330 до 600 лиц в секунду, а также поддерживать базу данных до 1 000 000 разыскиваемых лиц (биометрические образцы в базе данных).

Читать полностью
Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

