В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Глава Новосибирской области провел оперативное совещание в Правительстве региона. На встрече обсуждались вопросы развития грантовой активности в сфере молодежной политики. С подробным докладом выступил руководитель профильного департамента Василий Носков.

Андрей Травников отметил, что власти региона стремятся предоставить молодежи широкие возможности для реализации их инициатив. Это достигается как через существующие региональные программы, так и посредством участия в новых национальных проектах. Губернатор поручил главам муниципалитетов активно поддерживать молодежные проекты и использовать все доступные ресурсы.

Василий Носков сообщил, что молодые люди активно ищут пути для самореализации и воплощения своих идей. Два года назад для развития навыков проектного управления был создан проектный офис при поддержке Правительства региона. Используя различные образовательные форматы, офис помогает молодым людям преобразовывать свои идеи в полноценные проектные заявки, способные привлечь федеральное финансирование.

В 2025 году было поддержано 40 молодежных проектов на сумму около 70 миллионов рублей. При отборе приоритет отдается амбициозным, комплексным и стратегически важным инициативам, направленным на долгосрочные системные изменения. Тщательный отбор, экспертное сопровождение и мониторинг обеспечивают высокую эффективность и устойчивость результатов.

Проектный офис стал не только консультационным центром, но и экспертной площадкой, формирующей единые подходы к грантовой деятельности. Сотрудники офиса также координируют работу программы «Росмолодёжь.Гранты» на региональном уровне, создавая единое методическое пространство.

Важным достижением стало развитие системы индивидуального консультирования, помогающей заявителям формировать проектную логику, определять пути развития инициатив и снижать риски ошибок.

По итогам 2025 года муниципальные координаторы грантовой активности работают в 25 муниципалитетах и 12 координаторов в Новосибирске. Они прошли обучение и получают постоянное сопровождение. Отмечается прямая зависимость уровня грантовой активности от наличия координатора. Лидерами по привлечению молодежи к грантовой деятельности стали Болотнинский, Маслянинский, Куйбышевский районы, Бердск и Новосибирск.