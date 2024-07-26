Бизнес по-соседски

Малый и средний бизнес бьёт рекорды: по данным Министерства экономического развития РФ, в мае 2024 года количество зарегистрированных МСП превысило 6,56 млн. При этом многие предприниматели работают не в торговых или бизнес-центрах, а на первых или цокольных этажах жилых домов. Именно в таких помещениях часто открываются пункты выдачи заказов, магазины, салоны красоты, детские центры и т.д.

С одной стороны, аренда на первом этаже жилого дома ниже, чем в ТЦ. С другой — предприниматели часто сталкиваются с дополнительными проблемами, потому что приходится самостоятельно заботиться о том, как обеспечить бесперебойную работу и безопасность своего бизнеса.

Вот небольшой чек-лист сервисов, которые могут помочь «первоэтажному» бизнесу.

Интернет со скидкой

Платёжные терминалы, видеонаблюдение, сигнализация, доступ к CRM-системам и другим программам — всё это зависит от быстрой и стабильной передачи данных. Но помните, что использовать домашний интернет для бизнеса нельзя: это нарушает российское законодательство, грозит блокировкой услуги и потенциальными убытками для компании.

Есть другой простой способ сэкономить и получить защищённый интернет-канал.

Шаг 1. Зайдите на pro.beeline.ru и проверьте ваш адрес. Если в доме, где расположен ваш бизнес, доступно подключение интернета от билайн по технологии IPoE, вы увидите выгодные тарифы со скидкой.

В этом случае доступ в интернет настраивается без дополнительного маршрутизатора и использования связки «логин-пароль»: достаточно один раз настроить подключение по выделенному IP-адресу. Технология IPoE помогает повысить производительность роутера, а статический IP-адрес обеспечивает защищённое соединение.

Предложение доступно для 72 000 адресов в разных городах России. А если нужный адрес не найдётся на pro.beeline.ru, там же можно оставить заявку на индивидуальную проработку подключения.

Шаг 2. Выберите подходящий тариф и скорость:

10 Мбит/с достаточно для работы платёжного терминала и нескольких компьютеров.

от 20 Мбит/с понадобится, когда нужно использовать облачное программное обеспечение или, например, в компании работает больше 10 человек.

50 Мбит/с и больше подойдёт для организации видеонаблюдения, передачи тяжёлых файлов, настройки удалённого доступа и т. д.

до 100 Мбит/с ― такой интернет-канал обеспечит работоспособность почти любых необходимых сервисов для бизнеса.

Шаг 3. Оформите подключение онлайн и назначьте день монтажа. Оригиналы документов можно получить с курьером или в выбранном офисе билайн бизнес.

А когда надёжный «цифровой фундамент» заложен, можно перейти к подключению других нужных сервисов.

Видеонаблюдение

Владельцы несетевого бизнеса могут самостоятельно решить, ставить видеокамеры или нет. Но если точка работает по франшизе, скорее всего, видеонаблюдение будет обязательным требованием франчайзера. Особенно вопрос актуален для пунктов выдачи товаров, число которых постоянно растёт: только в Москве их уже больше 24 000. В договорах с ПВЗ маркетплейсы прописывают не только место установки камер, но и сроки, как долго должны храниться видеозаписи, а в некоторых случаях также требуют доступ к трансляции в реальном времени.

Выбрать видеокамеры или подключить те, что уже есть, помогут специалисты билайн бизнес. Трансляции защищены шифрованием, а записи хранятся до 90 дней на распределённых серверах, как того требуют маркетплейсы. Стоимость сервиса видеонаблюдения для ПВЗ под ключ — от 204 ₽/мес.

Wi—Fi для посетителей

Гостевой Wi-Fi давно стал стандартом для сферы услуг, но не все предприниматели знают, что организовать публичную сеть тоже нужно правильно. Во-первых, закон требует идентифицировать каждого пользователя, который подключается к сети. А во-вторых, гостевой Wi-Fi можно и нужно использовать как дополнительную точку контакта с посетителями.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от билайн бизнес помогает решить обе задачи. В личном кабинете можно забрендировать страницу авторизации, настроить способ идентификации пользователей или условия предоставления доступа в сеть, запускать рекламные кампании, проводить опросы и анализировать статистику подключений.

Продвижение

Бизнес, который работает на первых этажах жилых домов, часто ориентируется на тех, кто живёт или работает поблизости. Да, многие соседи увидят вывеску и зайдут, но не стоит забывать и о других вариантах продвижения.

Например, в сервисе «Таргетированные смс-рассылки» от билайн adtech недавно появилась возможность задавать произвольные геозоны: на карте можно обвести участок любой формы и отправить смс тем, кто был там недавно или может находиться сейчас. Удобный вариант, если нужно запустить кампанию на жителей определённого жилого комплекса или, например, посетителей ближайшего парка.

Ещё больше полезных сервисов для малого и среднего бизнеса на beeline.ru