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Авто Общество

Более 100 ДТП в Новосибирской области произошли по вине пешеходов

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По этому показателю регион находится на шестом место в стране

Новосибирская область демонстрирует устойчивую положительную динамику сразу в двух сегментах дорожной статистики за первое полугодие 2026 года — по числу наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, а также по ДТП с участием детей‑пешеходов. Данные подготовлены на основе статистики, опубликованной на сайте гибдд.рф.

Исследование «ПромРейтинг» выявило, что Новосибирская область занимает шестое место в антирейтинге регионов по количеству ДТП с наездами на пешеходов, совершенных по их вине. В прошлом году произошло 108 таких случаев, что на 23,4 % меньше, чем в аналогичный период. Для сравнения, в некоторых регионах, например, в Дагестане, число таких ДТП выросло на 39,7 %, а в Санкт-Петербурге — на 21,1 %.

Самое значительное снижение зафиксировано в Московской области, где показатель упал на 35,4 %. Однако результат Новосибирской области остается одним из лучших среди десяти регионов с наибольшим количеством таких происшествий.

Значительных успехов удалось достичь и в области ДТП с участием детей‑пешеходов. Регион занимает пятое место с 95 случаями, при этом наблюдается снижение на 18,8 %. Это существенное улучшение, особенно если учесть тревожную обстановку в других крупных городах. Например, в Санкт‑Петербурге число таких происшествий возросло на 57 %, а в Краснодарском крае — на 2,9 %. Новосибирская область также входит в список регионов, где ситуация заметно улучшилась.

Ранее редакция сообщала о том, что группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске.

Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

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Рубрики : Авто Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : рейтинг ДТП дети

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Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, на фоне дефицита бензина и дизтоплива, продолжается перестройка транспортной системы. После стабильного июня, когда трафик в будни и в выходные был стабильно высоким, в июле началось его резкое снижение.

В конце июня (22 июня –28 июня) интенсивность движения в будни находилась на уровне 394–417 тыс. ед./сут, с пиком в пятницу. Выходные традиционно показали спад примерно на 20 % относительно будней. Доля грузового транспорта в будни составляла 8,25–8,98 %, в выходные — около 5,57 %.

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Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Автор: Юлия Данилова

С 2020-2021 года в Новосибирской области наблюдается рост выявляемости больных сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии региона Виктория Онипченко.

— Это связано с тем, что до пандемии ряд профилактических мероприятий дал свой результат, поэтому шла устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Период пандемии дал нам резервуар латентной инфекции, — отметила она.

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Спрос на китайские авто с пробегом в Сибири вырос на 20 % 

Автор: Артем Рязанов

В Сибирском федеральном округе фиксируется растущий интерес к китайским автомобилям с пробегом: по итогам первого полугодия 2026 года спрос на них увеличился на 20,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты платформы Авито Авто. Средняя стоимость таких машин на вторичном рынке СФО составила 1,98 млн рублей.

Наиболее заметную динамику показали отдельные марки: спрос на автомобили Zeekr вырос более чем вдвое, Tank — на 77,4 %. В пятёрке лидеров также EXEED (+68,9 %), Jetour (+47,5 %) и HAVAL (+36,4 %).

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«Ну как, уже известно?»: новосибирские родители сутками «сидят» в списках вузов, отслеживая рейтинги детей

ЕГЭ сдан, документы поданы, приёмная комиссия работает со списками — и наступает период, который психологически часто оказывается тяжелее самого экзамена. Формально самое трудное уже позади. Фактически семья входит в несколько недель неопределённости, и то, как родители проведут эти недели, во многом определит, с каким внутренним состоянием их ребёнок войдёт во взрослую, самостоятельную часть своей жизни — студенчество.

— Экзамен сдан, но напряжение в доме нередко не спадает, а меняет форму. Родители, вместо того чтобы выдохнуть, начинают тревожиться о вещах, на которые уже не могут повлиять: о проходном балле, о конкурсе, о позиции в рейтинговом списке. Эта тревога редко остаётся при себе. Ребёнок считывает эмоциональное состояние взрослых почти безошибочно, даже если те не произносят вслух ни слова беспокойства, и интерпретирует родительское напряжение как подтверждение собственных опасений, — рассуждает Юлия Дружинина, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ.

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Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба инициировала меры по сдерживанию стоимости товаров для школьников. В преддверии 1 сентября ведомство направило официальные письма крупнейшим федеральным и региональным торговым сетям, работающим в сегменте детских товаров, канцелярии, книг и школьной формы, с просьбой добровольно ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции.

Сезонный ажиотаж, который традиционно возникает в июле-августе, создает риски для кошельков родителей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне массовых закупок, ФАС напомнила предпринимателям о принципах добросовестного ценообразования. В список адресатов вошли 18 крупных игроков рынка: от продуктовых гигантов вроде Х5, «Магнита» и «Ашана» до профильных ретейлеров, таких как «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в перечень вошли «Лента», «О’Кей», «Вкусвилл», книжные сети и ряд других известных брендов.

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Бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области вступил в силу новый закон, ограничивающий продажу топлива подросткам. Теперь розничные продавцы не смогут продавать бензин и дизель лицам младше 18 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

— В соответствии с внесёнными изменениями в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей не допускается розничная продажа детям (лицам, не достигших возраста 18 лет) автомобильного бензина, дизельного топлива, за исключением продажи автомобильного бензина (дизельного топлива) при заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим возраста 16 лет, имеющим право на управление транспортным средством, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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