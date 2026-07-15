Более 100 ДТП в Новосибирской области произошли по вине пешеходов

Новосибирская область демонстрирует устойчивую положительную динамику сразу в двух сегментах дорожной статистики за первое полугодие 2026 года — по числу наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, а также по ДТП с участием детей‑пешеходов. Данные подготовлены на основе статистики, опубликованной на сайте гибдд.рф.

Исследование «ПромРейтинг» выявило, что Новосибирская область занимает шестое место в антирейтинге регионов по количеству ДТП с наездами на пешеходов, совершенных по их вине. В прошлом году произошло 108 таких случаев, что на 23,4 % меньше, чем в аналогичный период. Для сравнения, в некоторых регионах, например, в Дагестане, число таких ДТП выросло на 39,7 %, а в Санкт-Петербурге — на 21,1 %.

Самое значительное снижение зафиксировано в Московской области, где показатель упал на 35,4 %. Однако результат Новосибирской области остается одним из лучших среди десяти регионов с наибольшим количеством таких происшествий.

Значительных успехов удалось достичь и в области ДТП с участием детей‑пешеходов. Регион занимает пятое место с 95 случаями, при этом наблюдается снижение на 18,8 %. Это существенное улучшение, особенно если учесть тревожную обстановку в других крупных городах. Например, в Санкт‑Петербурге число таких происшествий возросло на 57 %, а в Краснодарском крае — на 2,9 %. Новосибирская область также входит в список регионов, где ситуация заметно улучшилась.

Ранее редакция сообщала о том, что группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске.