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Власть

«ПРОверенный источник»: «Интерфакс» вручит спецпремию за лучшую аналитическую работу

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Эта награда предназначена для автора наиболее качественной публикации, посвященной теме экономики

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» «Интерфакс», являясь информационным партнёром мероприятия, традиционно учредил особое отличие – премию «ПРОверенный источник». Эта награда предназначена для автора наиболее качественной публикации, посвященной теме экономики.

Критерии отбора включают в себя работу с открытыми данными и аналитическими базами, демонстрацию глубокого анализа, подкреплённого обоснованными выводами и практическими рекомендациями. При оценке работ учитывается надёжность источников, актуальность представленных статистических сведений, логичность изложения и точность формулировок.

Александр Веклич, исполнительный директор «Интерфакса», подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество с конкурсом отражает приверженность социальной ответственности. «Интерфакс» способствует развитию высоких стандартов профессиональной журналистики и поддерживает тех, кто виртуозно работает с данными, проводит глубокие исследования и делает сложный аналитический материал доступным и увлекательным.

«Интерфакс» — это ведущая российская негосударственная информационная группа, разработчик инновационных информационно-аналитических систем для бизнеса и главное негосударственное информационное агентство страны. Компания поставляет информационные продукты для профессионалов в сфере СМИ, государственных структур, коммерческих предприятий и банков. Основной акцент делается на оперативном предоставлении деловых новостей, ориентированных на принятие своевременных решений на финансовом рынке.

Среди известных цифровых инструментов «Интерфакса» — СПАРК (для обеспечения экономической безопасности бизнеса), СКАН (для анализа медиапространства и управления деловой репутацией), МАРКЕР (для мониторинга и анализа закупок), X-Compliance (для снижения комплаенс-рисков) и АСТРА (для соблюдения требований законодательства о трансфертном ценообразовании).

В XXI конкурсе «Сибирь.ПРО» рассматриваются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

Фото предоставлено ИК МАСС

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

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Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области

В 2026 году Новосибирская область активно наращивает образовательные мощности, планируя открыть 12 новых учреждений, рассчитанных на 9 тысяч учеников. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда — средства областного бюджета. Об этих масштабных преобразованиях рассказала министр образования региона Мария Жафярова 15 июля в ходе пресс-конференции, посвященной развитию образовательной инфраструктуры.

Жафярова подчеркнула, что за текущий 2025-2026 учебный год удалось добиться значительного прогресса в модернизации образовательной среды и ее материально-технической базы. Параллельно с возведением совершенно новых учебных заведений продолжается реконструкция существующих, что напрямую способствует увеличению доступных мест для учеников. Эта работа является частью реализации национальных проектов и различных федеральных и региональных программ.

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Разнообразие форм медучреждений повышает качество помощи в Новосибирской области

В селе Верх-Тула Новосибирского района, на базе местной врачебной амбулатории, прошло совещание под председательством губернатора Андрея Травникова. Главной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания жителей пригородных зон. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, включая депутата Госдумы Виктора Игнатова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Участники совещания единодушно подчеркнули приоритет региональных властей в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи. Особо было отмечено, что фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории играют ключевую роль в оперативном предоставлении медицинских услуг сельскому населению.

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Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба инициировала меры по сдерживанию стоимости товаров для школьников. В преддверии 1 сентября ведомство направило официальные письма крупнейшим федеральным и региональным торговым сетям, работающим в сегменте детских товаров, канцелярии, книг и школьной формы, с просьбой добровольно ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции.

Сезонный ажиотаж, который традиционно возникает в июле-августе, создает риски для кошельков родителей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне массовых закупок, ФАС напомнила предпринимателям о принципах добросовестного ценообразования. В список адресатов вошли 18 крупных игроков рынка: от продуктовых гигантов вроде Х5, «Магнита» и «Ашана» до профильных ретейлеров, таких как «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в перечень вошли «Лента», «О’Кей», «Вкусвилл», книжные сети и ряд других известных брендов.

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Бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области вступил в силу новый закон, ограничивающий продажу топлива подросткам. Теперь розничные продавцы не смогут продавать бензин и дизель лицам младше 18 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

— В соответствии с внесёнными изменениями в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей не допускается розничная продажа детям (лицам, не достигших возраста 18 лет) автомобильного бензина, дизельного топлива, за исключением продажи автомобильного бензина (дизельного топлива) при заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим возраста 16 лет, имеющим право на управление транспортным средством, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области произошла смена руководителя. Временно исполняющим обязанности начальника ведомства с 1 июля назначен Александр Добряк. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого же управления. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предыдущий руководитель, Александр Артёменко, возглавлявший управление с 2019 года, покинул свой пост. О причинах его ухода официально не сообщалось.

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Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Автор: Юлия Данилова

В Советском районном суде Новосибирска 14 июля завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Советник главы СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин, объяснил Infopro54 почему председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы: у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению.

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