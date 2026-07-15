«ПРОверенный источник»: «Интерфакс» вручит спецпремию за лучшую аналитическую работу

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» «Интерфакс», являясь информационным партнёром мероприятия, традиционно учредил особое отличие – премию «ПРОверенный источник». Эта награда предназначена для автора наиболее качественной публикации, посвященной теме экономики.

Критерии отбора включают в себя работу с открытыми данными и аналитическими базами, демонстрацию глубокого анализа, подкреплённого обоснованными выводами и практическими рекомендациями. При оценке работ учитывается надёжность источников, актуальность представленных статистических сведений, логичность изложения и точность формулировок.

Александр Веклич, исполнительный директор «Интерфакса», подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество с конкурсом отражает приверженность социальной ответственности. «Интерфакс» способствует развитию высоких стандартов профессиональной журналистики и поддерживает тех, кто виртуозно работает с данными, проводит глубокие исследования и делает сложный аналитический материал доступным и увлекательным.

«Интерфакс» — это ведущая российская негосударственная информационная группа, разработчик инновационных информационно-аналитических систем для бизнеса и главное негосударственное информационное агентство страны. Компания поставляет информационные продукты для профессионалов в сфере СМИ, государственных структур, коммерческих предприятий и банков. Основной акцент делается на оперативном предоставлении деловых новостей, ориентированных на принятие своевременных решений на финансовом рынке.

Среди известных цифровых инструментов «Интерфакса» — СПАРК (для обеспечения экономической безопасности бизнеса), СКАН (для анализа медиапространства и управления деловой репутацией), МАРКЕР (для мониторинга и анализа закупок), X-Compliance (для снижения комплаенс-рисков) и АСТРА (для соблюдения требований законодательства о трансфертном ценообразовании).

В XXI конкурсе «Сибирь.ПРО» рассматриваются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.