УФАС доказал в суде сговор при строительстве в новосибирском ПЛП

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность решения регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Ведомство усмотрело признаки антиконкурентного соглашения между АО «УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и ООО «Техстрой-НСК» при заключении договоров на строительство ливневой канализации.

По данным антимонопольного органа, заказчик в лице УК «ПЛП» искусственно раздробил единый объект на несколько мелких контрактов стоимостью до 20 миллионов рублей каждый. Это позволило провести закупки по упрощенной схеме через «электронный магазин», минуя полноценные конкурентные процедуры. Кроме того, сроки подачи заявок были крайне сжатыми — от двух до трех часов с момента публикации извещения. Как установило УФАС, о начале закупок ООО «Техстрой-НСК» знало заранее, что обеспечило компании возможность стать единственным участником и победителем во всех торгах.

Новосибирское УФАС посчитало такие действия нарушением части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», запрещающей соглашения, которые могут привести к ограничению конкуренции. Ведомство настаивало на том, что добросовестные участники рынка были поставлены в неравные условия и не смогли побороться за крупный заказ. Решение антимонопольного органа поддержала прокуратура Новосибирской области, которая обратилась в суд с иском о признании торгов недействительными.

В ходе разбирательства ответчики (АО «УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК») пытались оспорить позицию УФАС, указывая на то, что проводили закупки строго в рамках внутреннего Положения о закупках, которое допускает такие неконкурентные способы, а также на то, что часть работ по контрактам уже выполнена и оплачена. Однако суд, изучив все обстоятельства дела и доказательства, представленные прокуратурой и УФАС, принял сторону антимонопольного ведомства.

Тем не менее компания «Техстрой-НСК» не согласна с выводами судов и подала кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации. Информация об этом появилась в картотеке арбиражных дел. Таким образом, окончательная точка в споре пока не поставлена.

Ранее редакция сообщала, что уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей.