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Бизнес Власть

УФАС доказал в суде сговор при строительстве в новосибирском ПЛП

Автор: Оксана Мочалова

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Дробление контрактов ограничило доступ других фирм к заказу

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность решения регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Ведомство усмотрело признаки антиконкурентного соглашения между АО «УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) и ООО «Техстрой-НСК» при заключении договоров на строительство ливневой канализации.

По данным антимонопольного органа, заказчик в лице УК «ПЛП» искусственно раздробил единый объект на несколько мелких контрактов стоимостью до 20 миллионов рублей каждый. Это позволило провести закупки по упрощенной схеме через «электронный магазин», минуя полноценные конкурентные процедуры. Кроме того, сроки подачи заявок были крайне сжатыми — от двух до трех часов с момента публикации извещения. Как установило УФАС, о начале закупок ООО «Техстрой-НСК» знало заранее, что обеспечило компании возможность стать единственным участником и победителем во всех торгах.

Новосибирское УФАС посчитало такие действия нарушением части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», запрещающей соглашения, которые могут привести к ограничению конкуренции. Ведомство настаивало на том, что добросовестные участники рынка были поставлены в неравные условия и не смогли побороться за крупный заказ. Решение антимонопольного органа поддержала прокуратура Новосибирской области, которая обратилась в суд с иском о признании торгов недействительными.

В ходе разбирательства ответчики (АО «УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК») пытались оспорить позицию УФАС, указывая на то, что проводили закупки строго в рамках внутреннего Положения о закупках, которое допускает такие неконкурентные способы, а также на то, что часть работ по контрактам уже выполнена и оплачена. Однако суд, изучив все обстоятельства дела и доказательства, представленные прокуратурой и УФАС, принял сторону антимонопольного ведомства.

Тем не менее компания «Техстрой-НСК» не согласна с выводами судов и подала кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации. Информация об этом появилась в картотеке арбиражных дел. Таким образом, окончательная точка в споре пока не поставлена.

Ранее редакция сообщала, что уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : УФАС конкуренция арбитражный суд

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«ПРОверенный источник»: «Интерфакс» вручит спецпремию за лучшую аналитическую работу

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» «Интерфакс», являясь информационным партнёром мероприятия, традиционно учредил особое отличие – премию «ПРОверенный источник». Эта награда предназначена для автора наиболее качественной публикации, посвященной теме экономики.

Критерии отбора включают в себя работу с открытыми данными и аналитическими базами, демонстрацию глубокого анализа, подкреплённого обоснованными выводами и практическими рекомендациями. При оценке работ учитывается надёжность источников, актуальность представленных статистических сведений, логичность изложения и точность формулировок.

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Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Автор: Юлия Данилова

С 2020-2021 года в Новосибирской области наблюдается рост выявляемости больных сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии региона Виктория Онипченко.

— Это связано с тем, что до пандемии ряд профилактических мероприятий дал свой результат, поэтому шла устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Период пандемии дал нам резервуар латентной инфекции, — отметила она.

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Более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области

В 2026 году Новосибирская область активно наращивает образовательные мощности, планируя открыть 12 новых учреждений, рассчитанных на 9 тысяч учеников. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда — средства областного бюджета. Об этих масштабных преобразованиях рассказала министр образования региона Мария Жафярова 15 июля в ходе пресс-конференции, посвященной развитию образовательной инфраструктуры.

Жафярова подчеркнула, что за текущий 2025-2026 учебный год удалось добиться значительного прогресса в модернизации образовательной среды и ее материально-технической базы. Параллельно с возведением совершенно новых учебных заведений продолжается реконструкция существующих, что напрямую способствует увеличению доступных мест для учеников. Эта работа является частью реализации национальных проектов и различных федеральных и региональных программ.

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Разнообразие форм медучреждений повышает качество помощи в Новосибирской области

В селе Верх-Тула Новосибирского района, на базе местной врачебной амбулатории, прошло совещание под председательством губернатора Андрея Травникова. Главной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания жителей пригородных зон. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, включая депутата Госдумы Виктора Игнатова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Участники совещания единодушно подчеркнули приоритет региональных властей в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи. Особо было отмечено, что фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории играют ключевую роль в оперативном предоставлении медицинских услуг сельскому населению.

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Банки одобряют только 7% заявок на кредиты, поступающих от новосибирского бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область оказалась на 5 месте в топ-5 регионов России по запросам малого и среднего бизнеса на финансирование. На Новосибирск приходится 9% от всех заявок по стране, сообщили аналитики финансового маркетплейса Сравни. В топ также входят Москва — 35%, Санкт-Петербург — 14%, Московская область — 13%, Свердловская область — 10%.

В целом по России спрос МСБ на финансирование в первом полугодии 2026 года составил 38,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако уровень одобрения заявок остаётся сдержанным — порядка 7%.

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Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба инициировала меры по сдерживанию стоимости товаров для школьников. В преддверии 1 сентября ведомство направило официальные письма крупнейшим федеральным и региональным торговым сетям, работающим в сегменте детских товаров, канцелярии, книг и школьной формы, с просьбой добровольно ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции.

Сезонный ажиотаж, который традиционно возникает в июле-августе, создает риски для кошельков родителей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне массовых закупок, ФАС напомнила предпринимателям о принципах добросовестного ценообразования. В список адресатов вошли 18 крупных игроков рынка: от продуктовых гигантов вроде Х5, «Магнита» и «Ашана» до профильных ретейлеров, таких как «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в перечень вошли «Лента», «О’Кей», «Вкусвилл», книжные сети и ряд других известных брендов.

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