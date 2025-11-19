Более 300 тысяч Пушкинских карт-2026 оформили молодые сибиряки

В Сибирском регионе в ноябре было оформлено свыше 311 тысяч Пушкинских карт. Их получили молодые граждане России, заблаговременно обратившиеся в банк ВТБ, который станет новым оператором программы со следующего года, для их переоформления.

Активнее всего процесс перевыпуска Пушкинских карт был реализован среди молодежи Кемеровской области (61,8 тыс. карт), Иркутской области (52,8 тыс.) и Красноярского края (50,1 тыс.). В Новосибирской области заявки на оформление карты для посещения культурных мероприятий подали 46 тысяч молодых людей.

Новые карты станут доступны для использования с 1 января 2026 года, что позволит посещать учреждения культуры без необходимости прерываться на подачу новых заявлений. Текущие владельцы Пушкинских карт могут продолжать их использование до 31 декабря, после чего карты будут заменены.