В прокуратуре прокомментировали сроки сдачи концессионных школ в Новосибирске

В течение 2025 года в Новосибирской области была решена проблема по строительству шести концессионных школ. Об этом напомнил на пресс-конференции заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь. Он заявил, что предыдущий застройщик получил деньги на строительство, но не выполнял работы на объектах, а средства вывел на другие нужды. Как результат, сегодня он является обвиняемым в рамках уголовного дела.

— Строительную готовность этих школ мы хотим видеть к концу 2026 года. После того, как свою работу закончат строители, в дальнейшем еще необходимо провести ряд действий со стороны Минобразования и прочих служб: лицензировать, обеспечить образовательные учреждения всем необходимым, — отметил Рудь.

Вопрос — сколько займет получение лицензии и ввод объектов в эксплуатацию — открыт. Напомним, официальный запуск ГЧП-поликлиник, состоялся в Новосибирске через год после их ввода застройщиком.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 образовательных учреждений на 5775 мест. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Летом 2025 прошли тендеры. В итоге школу на ул. Большая (Ленинский район) построит барнаульское ООО «Спецстрой». Цена контракта — 1,64 млрд рублей.

Школы на улицах Николая Сотникова и Спортивной возведет компания «СДС-Строй» из Кемеровской области (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Она выполнит работы за 1,8 млрд рублей и 1,7 млрд рублей (максимальная цена).

Остальные школы построят новосибирские компании. На улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) — АО «Сибпроектнииавиапром» (за 1,33 млрд рублей), на улице Пролетарской (Октябрьский район) — ООО ПКФ «Агросервис» (за 1,79 млрд рублей), а на тендер по строительству школы на Шевелева (Кировский район) подала заявку компания ООО СГ «Меридиан». Итоговая цена торгов — 1,82 млрд рублей.

Все торги были безальтернативными.

Неоднократно подчеркивалось, что все объекты образования подрядчики должны сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новые подрядчики приступили к строительству концессионных школ.