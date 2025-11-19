У новосибирских дачников нашли более 500 неиспользуемых земельных участков

С начала 2025 года государственными инспекторами по использованию и охране земель Новосибирской области выдано 512 предостережений собственникам земельных участков. Речь идет о неиспользуемых участках. По сравнению с 2024 годом, количество таких объектов выросло в 2 раза. Работа по мониторингу продолжается.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Иван Пархоменко пояснил, что заброшенные садовые и дачные участки можно встретить почти в каждом муниципальном образовании региона. Они представляют опасность для граждан — это и пожары, и проблемы при решении общих вопросов деятельности садоводческих товариществ.
Он напомнил, что с 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, утвердившее перечень признаков неиспользования земельных участков.
— Зная этот перечень, владельцы земельных участков четко будут понимать, какие действия недопустимы в рамках действующего земельного законодательства, —подчеркнул Пархоменко.
К неухоженным относятся земельные участки с сорной травой, деревьями и кустарниками высотой более метра, участки, которые захламлены на 50%, а также если на них расположены объекты с разбитыми окнами, разрушенными стенами и крышей.
Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова описывала механизм, по которому захламленный участок может быть изъят у собственника.
На этой неделе стало известно, что Росреестр планирует использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для наблюдения за земельными участками. Ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ, чтобы на основании данных, собранных этими средствами, можно было возбуждать административные дела. Законопроект, подготовленный Росреестром, предусматривает повышение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов для частных собственников в 33 раза.
Ранее редакция сообщала о том, что Минсельхоз и аудиторы разошлись в оценке залежных земель в Новосибирской области.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
