У новосибирских дачников нашли более 500 неиспользуемых земельных участков

С начала 2025 года государственными инспекторами по использованию и охране земель Новосибирской области выдано 512 предостережений собственникам земельных участков. Речь идет о неиспользуемых участках. По сравнению с 2024 годом, количество таких объектов выросло в 2 раза. Работа по мониторингу продолжается.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Иван Пархоменко пояснил, что заброшенные садовые и дачные участки можно встретить почти в каждом муниципальном образовании региона. Они представляют опасность для граждан — это и пожары, и проблемы при решении общих вопросов деятельности садоводческих товариществ.

Он напомнил, что с 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, утвердившее перечень признаков неиспользования земельных участков.

— Зная этот перечень, владельцы земельных участков четко будут понимать, какие действия недопустимы в рамках действующего земельного законодательства, —подчеркнул Пархоменко.

К неухоженным относятся земельные участки с сорной травой, деревьями и кустарниками высотой более метра, участки, которые захламлены на 50%, а также если на них расположены объекты с разбитыми окнами, разрушенными стенами и крышей.

Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова описывала механизм, по которому захламленный участок может быть изъят у собственника.

На первом этапе при выявлении неиспользованного участка собственнику выдается предостережение.

Если никакие действия не были предприняты, то собственник получает предписание о приведении участка в порядок.

На следующем этапе в отношении собственника возбуждается административное дело и на него накладывается штраф от 20 тысяч рублей или 1–1,5% от кадастровой стоимости земли.

Далее Росреестр передает информацию о нарушении в местные органы власти, которые обращаются в суд за изъятием участка.

Имущество выставляется на публичные торги.

После продажи участка из полученной суммы вычитаются орграсходы муниципалитета на его изъятие и продажу, а оставшаяся часть передается собственнику.

На этой неделе стало известно, что Росреестр планирует использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для наблюдения за земельными участками. Ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ, чтобы на основании данных, собранных этими средствами, можно было возбуждать административные дела. Законопроект, подготовленный Росреестром, предусматривает повышение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов для частных собственников в 33 раза.

Ранее редакция сообщала о том, что Минсельхоз и аудиторы разошлись в оценке залежных земель в Новосибирской области.