Более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска

В сданных домах у новосибирских застройщиков почти 16% непроданных квартир. По этому показателю город находится на третьем месте в стране среди российских миллионников. На первом месте по стране Омск, где в сданных новостройках 37% непроданных квартир. Об этом сообщил аналитический центр «Движение.ру».

Еще хуже ситуация с жильем, реализующимся в домах, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2025 года. По этому показателю Новосибирск входит в топ-5 городов России — 24,43% непроданные. В совокупности у застройщиков региона зависло 40,20% квартир.

В Омске — 50,59%, в Красноярске — 32,24%.

— В условиях сокращения продаж при продолжающемся наращивании строительства в мегаполисах пустующие площади в сданных новостройках будут только расти, — констатировали аналитики центра «Движение.ру».

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, со ссылкой на данные ЦБ ранее отмечал, что по итогам второго квартала 2025 года темпы продаж квартир в новостройках региона почти на 60% отстают от темпов строительства, что в конечном счете увеличивает кредитную составляющую в себестоимости.

— В моменте, по расчетам агрегатора, в регионе продано только 26% строящихся площадей МКД. Низкий уровень продаж уже привел к стагнации цен в новостройках региона, — констатировал он.

В среднем по области коэффициент поглощения (Период времени, за который при темпах продаж 2025 года реализуются все строящиеся квартиры компании. — Ред.) составляет 4 года 8 месяцев. Напомним, в апреле речь шла о трех годах.

По словам Николаева, на начало августа 2025 года в активе застройщиков региона было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это был новый рекорд для региона. С декабря 2024 число непроданных квартир на полках у застройщиков в домах, сданных в эксплуатацию, увеличилось на 6 200 штук.

В сентябре цена на новостройки в Новосибирске в среднем достигала 165944 рубля за квадрат.

Эксперт напоминает, что большие 2-3-х комнатные квартиры в домах комфорт-класса изначально не проходят по семейной ипотеке без увеличения первоначального взноса. Цена квадрата в таких лотах относительно средней цены на рынке занижена. Квартирография отдельных домов была сделана с расчетом на проживание многодетных семей, а поскольку максимальный ипотечный кредит не индексировался вместе с ростом цен, классические трехкомнатные квартиры выпали из рынка.

— Сейчас планируется отменить семейную ипотеку на студии. Если это коснется всех строящихся домов, а не только вновь стартующих, Новосибирск получит дополнительно 12-15% долгостроев, —предупреждает Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки.