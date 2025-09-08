Рекламодателям

Более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска

  • 08/09/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска
Для реализации нераспроданного жилья девелоперам региона нужно уже почти пять лет

В сданных домах у новосибирских застройщиков почти 16% непроданных квартир. По этому показателю город находится на третьем месте в стране среди российских миллионников. На первом месте по стране Омск, где в сданных новостройках 37% непроданных квартир. Об этом сообщил аналитический центр «Движение.ру».

Еще хуже ситуация с жильем, реализующимся в домах, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2025 года. По этому показателю Новосибирск входит в топ-5 городов России — 24,43% непроданные. В совокупности у застройщиков региона зависло 40,20% квартир.

В Омске — 50,59%, в Красноярске — 32,24%.

— В условиях сокращения продаж при продолжающемся наращивании строительства в мегаполисах пустующие площади в сданных новостройках будут только расти, — констатировали аналитики центра «Движение.ру».

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, со ссылкой на данные ЦБ ранее отмечал, что по итогам второго квартала 2025 года темпы продаж квартир в новостройках региона почти на 60% отстают от темпов строительства, что в конечном счете увеличивает кредитную составляющую в себестоимости.

— В моменте, по расчетам агрегатора, в регионе продано только 26% строящихся площадей МКД. Низкий уровень продаж уже привел к стагнации цен в новостройках региона, — констатировал он.

В среднем по области коэффициент поглощения (Период времени, за который при темпах продаж 2025 года реализуются все строящиеся квартиры компании. — Ред.) составляет 4 года 8 месяцев. Напомним, в апреле речь шла о трех годах.

По словам Николаева, на начало августа 2025 года в активе застройщиков региона было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это был новый рекорд для региона. С декабря 2024 число непроданных квартир на полках у застройщиков в домах, сданных в эксплуатацию, увеличилось на 6 200 штук.

В сентябре цена на новостройки в Новосибирске в среднем достигала 165944 рубля за квадрат.

Эксперт напоминает, что большие 2-3-х комнатные квартиры в домах комфорт-класса изначально не проходят по семейной ипотеке без увеличения первоначального взноса. Цена квадрата в таких лотах относительно средней цены на рынке занижена.  Квартирография отдельных домов была сделана с расчетом на проживание многодетных семей, а поскольку максимальный ипотечный кредит не индексировался вместе с ростом цен, классические трехкомнатные квартиры выпали из рынка.

— Сейчас планируется отменить семейную ипотеку на студии. Если это коснется всех строящихся домов, а не только вновь стартующих, Новосибирск получит дополнительно 12-15% долгостроев, —предупреждает Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

2 134

Рубрики : Общество Недвижимость Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За три дня станцией «Спортивная» в Новосибирске воспользовались 36 тысяч пассажиров
8/09/25 12:30
Общество
В Новосибирске ищут арендатора на областную базу отдыха
8/09/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область увеличила закупки вакцин против менингококка
8/09/25 11:37
Медицина Общество
Левобережный полигон в Новосибирске прекратил прием части мусора
8/09/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Застройщик «Талан» начинает строительство в микрорайоне «Клюквенный»
8/09/25 10:00
Недвижимость
В Новосибирской области появилась новая локация для отдыха и перезагрузки
8/09/25 9:30
Стиль жизни
Более 40% квартир зависли у застройщиков Новосибирска
8/09/25 9:00
Город Недвижимость Общество
В Госдуме предложили ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам
7/09/25 19:00
Власть Недвижимость
В Новосибирске резко выросла доля кредитов с досрочным погашением
7/09/25 17:00
Общество Финансы
Кассационный суд смягчил приговор экс-директору «Метро МиР» Александру Мысику
7/09/25 15:00
Власть Право&Порядок
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске
7/09/25 13:00
Общество Финансы
Основатель новосибирского 2ГИС полностью продал свою долю в сервисе
7/09/25 11:00
Бизнес
Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона
7/09/25 9:30
Город Культура Общество
С 1 октября военным и правоохранителям повысят оклады и пенсии на 7,6%
6/09/25 17:00
Общество
«Сейчас тут пустырь и мусор»: десять лет назад в Новосибирске закрыли барахолку
6/09/25 16:00
Бизнес Власть Город Общество
«Спецавтохозяйство» выплатит штраф за нарушение концессионного соглашения
6/09/25 15:00
Бизнес Власть
Новосибирский эксперт рассказал, когда лучше всего покупать шины для автомобиля
6/09/25 13:00
Общество
В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита
6/09/25 12:00
Медицина Общество
Жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году
6/09/25 11:00
Власть Город Общество
Новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов
6/09/25 9:00
Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять