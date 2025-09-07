В Госдуме предложили ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предусматривает введение временного моратория на начисление банками неустоек (штрафов и пеней) за неисполнение/ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по кредитам. Поправки предлагается внести в Закон о потребительском кредите (займе).

— Законопроектом предлагается ввести мораторий, начиная с 1 января 2026 года до 31 декабря 2027 года (включительно), на начисление кредитором неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа), сумма которого не превышает 500 тысяч рублей. Аналогичные правила предлагается применять для ипотечных договоров, заключенных на сумму до 12 миллионов рублей, — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уверены, что введение временного запрета на применение мер ответственности за нарушение заемщиками сроков возврата основной суммы долга и уплаты процентов по договору потребкредита не окажет существенного негативного влияния на деятельность кредитных организаций.

— С увеличением уровня закредитованности населения одновременно растет и доходность банков. Согласно данным Банка России, в 2024 году российские банки получили чистую прибыль в размере 3,8 триллионов рублей, что на 15,2 процента превышает результат за 2023 год, — констатируют они.

По данным аналитиков коллекторского агентства «Долговой Консультант», совокупный портфель просроченной ипотеки в Новосибирской области на июль 2025 года составил 3,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом он вырос в два раза (1,68 млрд). Аналогичная динамика по просроченному кредиту: в среднем в Новосибирске это 2,3 млн рублей (1,1 млн).

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев подсчитал, что после отмены льготной ипотеки рост просрочек по ипотечным кредитам в Новосибирской области ускорился в 9,5 раз.

— Просроченная задолженность по жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам, в Новосибирской области выросла с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года на 13,9%, а с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года на 131,3%, — отметил он.

Эксперт добавил, что у банков в залоге находится около 450 ипотечных квартир, по которым нарушен график платежей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки. При этом средневзвешенная цена квадрата на первичке по итогам второго квартала составляла 140,5 тысяч рублей.