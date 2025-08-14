Более 800 тысяч га посевов обработали от вредителей в Новосибирской области

В Новосибирской области завершается сезон агрохимической обработки сельскохозяйственных культур. По данным регионального филиала Россельхозцентра, защитные мероприятия проведены на площади свыше 800 тысяч гектаров. В августе основной проблемой стали болезни растений

— В целом сезон проходит относительно благополучно. Были опасения, что вредители могут нанести существенный урон, потому что они хорошо перезимовали. К тому же был риск миграции саранчовых с сопредельных территорий. В итоге большая часть опасений не оправдалась. Хозяйства провели обработки против вредителей на 500 тысячах гектаров. Это больше, чем в прошлом году. Сейчас опасения вызывают болезни растений. Они уже регистрируются во многих районах. И дожди, которые сейчас заливают регион, могут ухудшить ситуацию. По нашим сводкам, хозяйства обработали фунгицидами почти 382 тысячи гектаров, — рассказал Infopro54 руководитель новосибирского филиала Россельхозцентра Владимир Волокитин.

Основные площади обработок против болезней растений пришлись на зерновые культуры. Там главная задача победить бурую ржавчину и септориоз. Овощные и масличные культуры также требовали химической защиты. Несмотря на дождливый август, который может усилить грибковые заболевания, сезон в целом проходит в штатном режиме.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области погода тормозит уборочную кампанию.