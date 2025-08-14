Крупнейшие налогоплательщики Новосибирска заплатили 29 млрд рублей по налогам

По итогам первого полугодия 2025 года в консолидированный бюджет РФ из Новосибирской области поступило 221,5 млрд рублей. Это на 27,7 млрд больше, чем годом ранее, сообщил региональный Минфин.

В федеральный бюджет регион перечислил почти 82 млрд рублей. Из них 12 млрд (15,4%) — крупнейшие налогоплательщики региона. В первом полугодии 2024 года они заплатили 8,7 млрд, в 2023 — 14,2 млрд (25% от общих поступлений). Доля крупнейших в общих платежах бюджета снижается третий год.

Список таких компаний изменился более чем на 50%:

АО «Региональные электрические сети»,

ООО «СДЭК»,

ООО МКК «Русинтерфинанс»,

АО «Новосибирскавтодор»,

ГК «Феррум»,

ООО «НЛ Континент»,

ООО «Элтекс»,

ООО «Восточная техника»,

ПАО НЗХК,

ООО РНКО «Платежный центр».

По сравнению с первым полугодием 2024 года из этого списка выбыли «Сибантрацит Майнинг», «Рич Фэмили», «СГК-Новосибирск», ОМП, «Новосибирский приборостроительный завод» и «НИИ измерительных приборов».

Налоги, собранные в областной бюджет, составили 139,5 млрд. На долю крупнейших компаний пришлось 16 млрд рублей (11,6%). Доля платежей этих компания в бюджете региона, по сравнению с 2023 годом упала почти в два раза — 25,8 млрд (21,1%).

Перечень налогоплательщиков на региональном уровне более стабилен. Он обновился только на 20%:

АО РЖД,

ПАО «Сбербанк России»,

АО «Транснефть-Западная Сибирь»,

ООО МКК «Русинтерфинанс»,

ООО «Объединенные пивоварни — Холдинг»,

ООО «АБ ИнБев Эфес»,

ООО «Новосибирская пивоваренная компания»,

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

ООО РНКО «Платежный центр».

По итогам первого полугодия 2024 года в списке были «Авиакомпания «Сибирь» и УК «БрокерКредитСервис». Стоит отметить, что среди топ-10 крупнейших плательщиков в региональный бюджет в этот раз оказались четверо участников пивного рынка области.

В бюджет города за 6 месяцев 2025 года поступило почти 18 млрд рублей. Из них 1 млрд (5,8%) заплатил крупнейший бизнес. По сравнению с 2023 годом, по сумме платежи крупнейших компаний в бюджет города не сильно изменились (1,16 млрд). Однако, представители другого бизнеса увеличили свой вклад в финансовое развитие Новосибирска, и доля крупнейших налогоплательщиков упала почти в два раза (ранее 10,1%).

Топ-10 списка обновился на 30%:

АО РЖД,

ПАО «Сбербанк России»,

НГУ,

ООО «СГК-Новосибирск»,

ФКУ «Военно-социальный центр» Минобороны РФ,

ООО «Компания БКС»,

АО УК «БрокерКредитСервис»,

ООО «Ин-Сфот»

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

АО «Новосибирский приборостроительный завод».

Год назад пул крупнейших входили Банк «Левобережный», «УК «Гамма Групп» и Управление МВД РФ по Новосибирску.

В общей сложности компании, которых Минфин относит к крупнейшим налогоплательщикам, заплатили в бюджеты всех уровне 29 млрд рублей. На уровне 2024 года. Однако, платежи в региональный бюджет от этой группы упали на 3 млрд.

Напомним, по итогам семи месяцев 2025 года в бюджет Новосибирской области поступил 171,7 млрд рублей — 52% от плана (330,4 млрд рублей). Из них 155,4 млрд — собственные доходы бюджета (302,9 млрд), сообщил Минфин региона. По данным ведомства, годовой темп роста собственных доходов области сложился на уровне 105,3%. Это ниже, чем прописано в прогнозах закона о бюджете на 2025 год (115,1%). Наиболее серьезное отставание наблюдается по налогу на прибыль предприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области растет недоимка по налогам в бюджет. Больше всего просрочки накопилось по налогу на прибыль предприятий.