Новосибирский депутат Яковлев высказался против запрета звонков через мессенджеры

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яковлев считает, что ограничение звонков через интернет приведете к дополнительным расходам абонентов.

— Пакета минут может не хватить и придется покупать дополнительное время для разговоров. Это капитализм во всей красе, а связь для жителей становится более дорогой в угоду крупного бизнеса, — говорит парламентарий.

Он добавил, что 82% участников опроса, который он организовал в своих соцсетях также проголосовали против запретов звонков.