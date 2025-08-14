Новосибирский депутат Яковлев высказался против запрета звонков через мессенджеры

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яковлев считает, что ограничение звонков через интернет приведете к дополнительным расходам абонентов.
— Пакета минут может не хватить и придется покупать дополнительное время для разговоров. Это капитализм во всей красе, а связь для жителей становится более дорогой в угоду крупного бизнеса, — говорит парламентарий.
Он добавил, что 82% участников опроса, который он организовал в своих соцсетях также проголосовали против запретов звонков.
