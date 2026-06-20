Депутаты Госдумы готовят обращение к Мишустину по трудовым мигрантам

Государственная Дума ожидает от кабинета министров официальных поправок к законопроекту, ужесточающему правила пребывания иностранных трудовых мигрантов в России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обозначил жесткие временные рамки для принятия решения. Если в течение ближайших семи дней ответ из правительства не поступит, парламентарии направят официальное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ускорить межведомственные согласования.

Инициатива, изначально внесенная правительством РФ и принятая Госдумой в первом чтении, предполагает внесение изменений в профильный закон «О правовом положении иностранных граждан». Суть нововведений сводится к финансовому цензу: мигрант, работающий по патенту или разрешению, обязан подтвердить, что способен обеспечивать себя и своих родственников, находящихся на иждивении в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с применением повышающего коэффициента. В случае несоответствия этому требованию иностранцу откажут в продлении разрешительных документов, после чего ему с несовершеннолетними детьми придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней.

Вячеслав Володин подчеркнул, что данный законопроект является прямым откликом на запросы российского общества. По его словам, предлагаемые меры выполняют двойную функцию: ограничивают экономическую целесообразность переезда в РФ с семьями и одновременно сокращают нагрузку на региональные бюджеты в части здравоохранения и образования. Спикер также напомнил, что это не единичная мера — в рамках системной работы ранее уже были приняты решения об обязательном тестировании детей мигрантов по русскому языку перед зачислением в школы и об увеличении страхового стажа до пяти лет для получения полиса ОМС.

Помимо социального эффекта, закон может принести и прямой экономический выигрыш для субъектов федерации. Вячеслав Володин обратил внимание на фискальную составляющую: после вступления норм в силу региональные бюджеты получат дополнительные поступления от приобретения патентов. По оценкам парламентариев, речь идет о суммах, исчисляемых миллиардами рублей. Спикер также акцентировал внимание на общей статистике: с начала 2024 года Госдума приняла 27 законодательных актов в миграционной сфере, причем 21 из них был инициирован непосредственно депутатским корпусом.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию.