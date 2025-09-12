«Будет резкий рост цен на автомобили»: в Новосибирске эксперты раскритиковали планы по новому расчету утильсбора

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) предложило Минпромторгу изменить правила расчета утилизационного сбора на иномарки, а также с предложением перекрыть импорт иномарок частным лицам, ввозящим машины по льготным тарифам. Данная инициатива обсуждается. Минпромторг пока не озвучивал свою позицию. Но участники автомобильного рынка активно комментируют новые предложения отечественного автопрома.

Новое предложение по расчету утилизационного сбора предполагает изменение методики расчета для автомобилей, импортируемых в Россию. Вместо зависимости только от объема двигателя предлагается учитывать мощность двигателя в лошадиных силах. Ожидается, что новые правила приведут к значительному росту утильсбора для мощных автомобилей. Эксперты уже говорят, что это может лишить электромобили и гибриды их ценового преимущества. Также новая формула призвана закрыть лазейки, связанные с льготными схемами ввоза автомобилей для физических лиц.

— Это уже не первая попытка прикрыть возможности для ввоза в страну качественных и относительно доступных автомобилей. Да, сейчас ввозят в страну машины на продажу, оформляя их как ввозимые для физлиц. Да, это «серая» схема, и она многим поперек горла. Закрутить гайки предлагают те, кому кажется, что они упускают миллиарды из-за того, что россияне хотят ездить на «японцах» и «корейцах», а не выстраиваются в очередь за «своим родным», которое в большинстве случаев является китайским. Думаю, сейчас в правительстве одобрят предложения российских автозаводов, и тогда будет резкий рост цен на машины. Уже посчитали же — минимум на 20% сразу, — сказал Infopro54 предприниматель, занимающийся доставкой автомобилей с азиатских рынков и попросивший не называть его имени.

Официальные дилеры зарубежных автомобильных брендов тоже выступают с критикой предложений по ужесточению расчета утилизационного сбора. Многие из них считают, что подобные меры не только неэффективны, но и могут нанести серьезный ущерб рынку.

— Я считаю, вообще глупость полная, на самом деле. Конкуренция в любом случае нужна и, в том числе нужна нам, тем, кто работает с официальными поставками. Потому что мы в любом случае должны понимать, что у нас цена и качество услуг должно быть не хуже, и доступность у нас должна быть не хуже, чем у тех, кто возит, скажем так, по другим схемам. Даже в периоды активного импорта подержанных автомобилей из Японии, Кореи и Европы никто не предлагал полностью закрыть рынок. Сейчас, скорее всего, лоббируются интересы производителей. Нам, как дилерам, на самом деле, от этого пользы не будет. Конкуренция никогда не повредит, а закручивать гайки и ставить дополнительные таможенные преграды мне кажется не совсем правильным, — сообщил Infopro54 генеральный директор группы компаний «Автолига» Игорь Кошкин.

Окончательное решение по инициативе пока не принято, но ее реализация возможна уже в 2025-2026 годах, считают эксперты. Напомним, в октябре 2023 года утилизационный сбор на автомобили, ввозимые в Россию из страны ЕАЭС, вырос в десятки раз. Люди, которые в тот момент ждали свои заказанные и уже ввезенные в страну иномарки, писали обращения к президенту, губернаторам, депутатам. В октябре 2024 года утильсбор снова существенно вырос на импортируемые автомобили, за исключением машин с объемом двигателям до 3 л, которые ввозятся для личного пользования. В настоящее время при ввозе в Россию иномарок используют несколько «серых» схем для минимизации таможенных платежей. Среди них ввоз через страны ЕАЭС с занижением стоимости, фиктивная растаможка в странах ЕАЭС, использование льгот для физических лиц.

