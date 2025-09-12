Рекламодателям

«Будет резкий рост цен на автомобили»: в Новосибирске эксперты раскритиковали планы по новому расчету утильсбора

  • 12/09/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Будет резкий рост цен на автомобили»: в Новосибирске эксперты раскритиковали планы по новому расчету утильсбора
Новая инициатива направлена, в том числе на борьбу с «серым» импортом

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) предложило Минпромторгу изменить правила расчета утилизационного сбора на иномарки, а также с предложением перекрыть импорт иномарок частным лицам, ввозящим машины по льготным тарифам. Данная инициатива обсуждается. Минпромторг пока не озвучивал свою позицию. Но участники автомобильного рынка активно комментируют новые предложения отечественного автопрома.

Новое предложение по расчету утилизационного сбора предполагает изменение методики расчета для автомобилей, импортируемых в Россию. Вместо зависимости только от объема двигателя предлагается учитывать мощность двигателя в лошадиных силах. Ожидается, что новые правила приведут к значительному росту утильсбора для мощных автомобилей. Эксперты уже говорят, что это может лишить электромобили и гибриды их ценового преимущества. Также новая формула призвана закрыть лазейки, связанные с льготными схемами ввоза автомобилей для физических лиц.

— Это уже не первая попытка прикрыть возможности для ввоза в страну качественных и  относительно доступных автомобилей. Да, сейчас ввозят в страну машины на продажу, оформляя их как ввозимые для физлиц. Да, это «серая» схема, и она многим поперек горла. Закрутить гайки предлагают те, кому кажется, что они упускают миллиарды из-за того, что россияне хотят ездить на «японцах» и «корейцах», а не выстраиваются в очередь за «своим родным», которое в большинстве случаев является китайским. Думаю, сейчас в правительстве одобрят предложения российских автозаводов, и тогда будет резкий рост цен на машины. Уже посчитали же — минимум на 20% сразу, — сказал Infopro54 предприниматель, занимающийся доставкой автомобилей с азиатских рынков и попросивший не называть его имени.

Официальные дилеры зарубежных автомобильных брендов тоже выступают с критикой предложений по ужесточению расчета утилизационного сбора. Многие из них считают, что  подобные меры не только неэффективны, но и могут нанести серьезный ущерб рынку.

— Я считаю, вообще глупость полная, на самом деле. Конкуренция в любом случае нужна и, в том числе нужна нам, тем, кто работает с официальными поставками. Потому что мы в любом случае должны понимать, что у нас цена и качество услуг должно быть не хуже, и доступность у нас должна быть не хуже, чем у тех, кто возит, скажем так, по другим схемам.  Даже в периоды активного импорта подержанных автомобилей из Японии, Кореи и Европы никто не предлагал полностью закрыть рынок. Сейчас, скорее всего, лоббируются интересы производителей. Нам, как дилерам, на самом деле,  от этого пользы не будет. Конкуренция никогда не повредит, а закручивать гайки и ставить дополнительные таможенные преграды мне кажется не совсем правильным, — сообщил Infopro54 генеральный директор группы компаний «Автолига» Игорь Кошкин.

Окончательное решение по инициативе пока не принято, но ее реализация возможна уже в 2025-2026 годах, считают эксперты. Напомним, в октябре 2023 года утилизационный сбор на автомобили, ввозимые в Россию из страны ЕАЭС, вырос в десятки раз. Люди, которые в тот момент ждали свои заказанные и уже ввезенные в страну иномарки, писали обращения к президенту, губернаторам, депутатам. В октябре 2024 года утильсбор снова существенно вырос на импортируемые автомобили, за исключением машин с объемом двигателям до 3 л, которые ввозятся для личного пользования. В настоящее время при ввозе в Россию иномарок используют несколько «серых» схем для минимизации таможенных платежей. Среди них ввоз через страны ЕАЭС с занижением стоимости, фиктивная растаможка в странах ЕАЭС, использование льгот для физических лиц.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске вырос спрос на праворульные европейские автомобили.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

4 068

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Резидент ТОР «Линёво» запустил транспортно-логистический комплекс
12/09/25 16:00
Бизнес
Новосибирская область расширяет сеть реабилитационных центров для ветеранов СВО
12/09/25 15:45
Власть
Четвёртая попытка: в Новосибирске объявили очередной тендер на строительство ливневки в пойме Каменки
12/09/25 15:00
Бизнес Власть
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных
12/09/25 14:00
Общество
В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на лекарства из бюджета
12/09/25 13:00
Власть Медицина Общество
Издана книга о новосибирской архитектуре со знаком Бэтмена на обложке
12/09/25 12:00
История Культура Недвижимость Общество
Уникальные витражи и балконы: как преображается старинный дом в Новосибирске
12/09/25 11:50
Власть
В Новосибирской области обрушился спрос на кредитные карты
12/09/25 11:00
Банки Общество
Экс-чиновник из Новосибирска купил за 22 года на госслужбе имущество на 347 млн
12/09/25 10:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирская лаборатория выявила вредителя в партии нектаринов
12/09/25 10:00
Бизнес ВЭД Общество
ПСБ: почти 100 тысяч рублей в среднем вносят новосибирцы по Программе долгосрочных сбережений
12/09/25 9:30
Финансы
«Будет резкий рост цен на автомобили»: в Новосибирске эксперты раскритиковали планы по новому расчету утильсбора
12/09/25 9:00
Бизнес Общество
«Жители региона определяют команду власти на пять лет»: в Новосибирской области началось голосование
12/09/25 8:30
Власть Общество Политика
Новосибирцы называют проблему ЖКХ одной из самых острых в регионе
11/09/25 19:05
Власть
Просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%
11/09/25 19:00
Недвижимость Общество
Терапевт из Новосибирска рассказал об изменениях в организме женщин после 35 лет
11/09/25 18:45
Медицина
Новосибирский психолог оценил перспективы запрета сайтов знакомств
11/09/25 18:30
Бизнес Власть Общество
Более 170 объектов в Новосибирске благоустроят к концу года
11/09/25 18:15
Власть
На выборах в Новосибирске откроют 1757 участков
11/09/25 18:00
Власть Общество Политика
В Новосибирской области ждут проблем с бюджетным размещением туристов
11/09/25 17:00
Бизнес Власть Туризм
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять