«Жители региона определяют команду власти на пять лет»: в Новосибирской области началось голосование

В 8.00 часов 12 сентября в Новосибирской области открылись все 1757 постоянных избирательных участков. Еще 5 — в местах временного пребывания избирателей. Об этом сообщил облизбирком.
Одним из первых на участок пришел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— В этом году очень важные выборы для Новосибирской области: жители определяют команду власти, которая будет заниматься развитием территории – от сельсоветов до крупных городов — в ближайшие пять лет, — подчеркнул глава региона.
С утра проголосовать на выборах пришел и мэр города Максим Кудрявцев.
— От того, кого мы выберем в Заксобрание и Горсовет, зависят ключевые решения: принятие бюджета, городских программ и нормативных документов, которые определяют развитие Новосибирска, — пояснил он.
Среди проголосовавших в первых рядах министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
— Перед началом рабочего дня заехал на свой участок и проголосовал, — отметил чиновник.
Накануне, 11 сентября, в Новосибирске открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Здесь будет осуществляться не только видеонаблюдение, но и разместилась площадка для СМИ, где регулярно будут проводиться брифинги с экспертами.
На территории региона системами видеонаблюдения оборудовано 873 избирательных участка, которые охватывают более 80 процентов избирателей. На остальных участках с малым количеством избирателей и в 44 ТИК установлены средства видеофиксации.
Напомним, избирательные участки в регионе будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов. В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, а также выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва.
Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.
Фото базовое — пресс-службы правительства Новосибирской области, внутри – текста пресс-службы мэрии Новосибирска: автор — Ростислав Нетисов, пресс-службы Минздрава Новосибирской области, облизбиркома.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru