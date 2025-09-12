«Жители региона определяют команду власти на пять лет»: в Новосибирской области началось голосование

В 8.00 часов 12 сентября в Новосибирской области открылись все 1757 постоянных избирательных участков. Еще 5 — в местах временного пребывания избирателей. Об этом сообщил облизбирком.

Одним из первых на участок пришел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— В этом году очень важные выборы для Новосибирской области: жители определяют команду власти, которая будет заниматься развитием территории – от сельсоветов до крупных городов — в ближайшие пять лет, — подчеркнул глава региона.

С утра проголосовать на выборах пришел и мэр города Максим Кудрявцев.

— От того, кого мы выберем в Заксобрание и Горсовет, зависят ключевые решения: принятие бюджета, городских программ и нормативных документов, которые определяют развитие Новосибирска, — пояснил он.

Среди проголосовавших в первых рядах министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

— Перед началом рабочего дня заехал на свой участок и проголосовал, — отметил чиновник.

Накануне, 11 сентября, в Новосибирске открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Здесь будет осуществляться не только видеонаблюдение, но и разместилась площадка для СМИ, где регулярно будут проводиться брифинги с экспертами.

На территории региона системами видеонаблюдения оборудовано 873 избирательных участка, которые охватывают более 80 процентов избирателей. На остальных участках с малым количеством избирателей и в 44 ТИК установлены средства видеофиксации.

Напомним, избирательные участки в регионе будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов. В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, а также выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.