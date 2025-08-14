Метеорологи ожидают, что осень в Новосибирске будет рекордно теплой

Метеорологи Яндекс Погоды заявили, что во многих регионах России температура грядущей осенью окажется выше показателей за последние 30 лет. В этом списке есть и Новосибирск.

— Есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур, особенно заметное превышение может прийтись на ноябрь, — подчеркнули в компании.

В Новосибирске первый снег синоптики ожидают на стыке октября и ноября, но менять шины жителям региона советуют уже в октябре.

Напомним, в 2023 году синоптики Запсибгидромета зарегистрировали сразу несколько погодных рекордов, а также аномальных природных явлений в Новосибирской области. Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик отмечала, что в связи с потеплением в регионе растет количество опасных метеорологических явлений. К ним относятся, ураганы, засуха, аномальная жара, град и т.д. Непосредственно в ноябре на Новосибирск обрушился ураган. Кроме того, осенью 2023 года в регионе было два бабьих лета: с 11 по 20 сентября температура повышалась до +15-22 градусов, 3-11 октября — до +24 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирский климатический хаб создают три региона округа.