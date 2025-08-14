Фестиваль активного долголетия прошел в Новосибирской области

Более ста участников старшего возраста, отличающихся энергичной жизненной позицией и приверженностью к здоровому образу жизни, собрались на ежегодном мероприятии, организованном в рамках национального проекта «Семья». Фестиваль прошел 14 августа на территории Новосибирского областного геронтологического центра, который находится в ведении областного министерства труда и социального развития, и подчеркнул приоритетное внимание правительства региона к поддержке пожилых граждан.

Открывая мероприятие, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов подчеркнул, что через вовлечение в активный досуг, стимулирование общения и поддержку творческого самовыражения создается пространство, позволяющее пожилым людям находить новые жизненные цели и ощущать свою значимость и нужность. Цель – обеспечить условия для реализации потенциала каждого человека независимо от возраста.

С 2025 года концепция активного долголетия официально интегрирована в национальный проект «Семья», что акцентирует важность работы с пожилыми людьми с позиции их активного участия в общественной жизни. В рамках этого подхода Новосибирский областной геронтологический центр реализует различные проекты и программы, направленные на поддержку старшего поколения. Фестиваль стал площадкой для обмена опытом, укрепления социальных связей и популяризации активного образа жизни среди пожилых граждан.

Программа фестиваля включала в себя разнообразные мероприятия, призванные популяризировать активный образ жизни среди пенсионеров, укрепить их здоровье и повысить качество жизни: занятия лечебной физкультурой и пилатесом, мастер-классы по различным видам искусства и ремесел, информационные лекции о здоровье и ментальном благополучии, а также выступления местных творческих коллективов.

Новосибирский областной геронтологический центр ежегодно обслуживает свыше 5 тысяч человек, предоставляя более 30 тысяч услуг гражданам старшего поколения. Специалисты центра разрабатывают для каждого участника индивидуальную программу оздоровительных и медицинских процедур, учитывающую возрастные особенности.