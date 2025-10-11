Рекламодателям

В Новосибирской области сыр за неделю подорожал более чем на 40 рублей

  • 11/10/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области сыры за неделю подорожали более чем на 40 рублей
Производители говорят, что резкого роста цен стараются не допускать, чтобы не потерять покупателей

В Новосибирской области за минувшую неделю зарегистрировано повышение цен на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Согласно свежей сводке Новосибирскстата, средняя цена сыра на 6 октября составляла 937,68 рубля, что на 40,87 рубля больше, чем на конец сентября.

Цены на сыры в 2025 колеблются, в течение месяца повышение и снижение могут чередоваться. Но тенденция однозначная — рост цен. Отметка в 900 рублей за один килограмм была преодолена в марте. За девять месяцев текущего года, согласно официальной статистике, сыры выросли в цене примерно на 18%. Наблюдаемая «сырная инфляция» (это то, как люди оценивают изменения цен) выше: потребители говорят, что некоторые виды сыра стали дороже на 20-25%.

Новосибирские сыровары рассказали, что сильнее всего повлияло на себестоимость их продукции.

— Цены в текущем году очень сильно выросли на все расходники. Например, только упаковка подорожала на 20%, чековая лента и другие материалы, которые только на первый взгляд кажутся мелочами.  Молоко — основное сырье — тоже стало дороже. То есть себестоимость сыра стала выше. Но сильно поднимать цены на свою продукцию мы не можем. Мы видим, как снизилась покупательная способность: люди все меньше себе могут позволить. Если раньше средний чек покупки у нас был 2200-2300 рублей, то сейчас — 1300 рублей. Покупатели не хотят отказывать себе в любимых продуктах, но берут их в меньших объемах, — рассказала Infopro54 основатель сыроварни «Сырное благо» Алёна Харламова.

Все опрошенные редакцией участники рынка отмечают изменения в потребительском поведении. Их быстрее всего считывают те, кто в лицо знает своих покупателей, – сырные ряды на рынках и небольшие сыроварни.

—Покупательские стратегии, как мы видим, сильно отличаются. И это, скорее всего, зависит от уровня доходов. Кто-то не меняет привычек и свою личную потребительскую корзину, кто-то стал меньше покупать, есть и те, кто стал выбирать сыр подешевле. В целом, клиентов у нас меньше не становится, но инфляция в той или степени влияет на их решения, — говорит основатель ремесленной сыроварни LaBrie Людмила Степанова.

Добавим, что в Новосибирской области, как и в других регионах страны, в 2025 году регистрируется снижение объемов производства сыров. Согласно статистическому отчету (есть в распоряжении редакции) в период с января по август 2025 года в области произведено 7,7 тысячи тонн сыров, сырных продуктов и творога. Это на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция рассказывала о том, ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цены Производство сыров инфляция в Новосибирской области


