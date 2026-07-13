В Новосибирске прошёл патриотический проект для школьников

В городском лагере Новосибирска состоялся образовательно-патриотический проект «День с Защитником», собравший около 300 детей 8–17 лет. Мероприятие организовала региональная военно-патриотическая организация «Защитник» при поддержке киберспортивной лиги «Квазар».

Программа состояла из двух основных блоков: образовательного и практического. В образовательном блоке участники слушали лекции и посещали мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), тактической медицине и цифровой безопасности. Практический блок включал занятия по лазертагу и военно-спортивной подготовке.

Как отметило издание Om1 Новосибирск, детский тренер по компьютерному спорту Иван Харченко провёл для участников обучение управлению беспилотниками. После теоретической части дети практиковались на компьютерных симуляторах. По отзывам тренера, занятия вызвали большой интерес у школьников, многие выразили желание продолжить обучение.

Председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области Павел Ревердатто рассказал участникам о правилах цифровой безопасности:

методы защиты личных данных;

создание надёжных паролей;

распознавание фишинга;

проверка безопасности сайтов.

Организаторы планируют расширить проект и проводить профильные смены в детских лагерях с углублённым изучением технических и спортивных дисциплин.

Проект «День с Защитником» реализуется в регионе уже четвёртый год и включает комплексный подход к развитию школьников.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат из Новосибирска Ганзя прокомментировала атаки беспилотников.