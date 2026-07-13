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В Новосибирске прошёл патриотический проект для школьников

Автор: Артем Рязанов

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Подростки изучали пилотирование БПЛА, тактическую медицину и цифровую безопасность

В городском лагере Новосибирска состоялся образовательно-патриотический проект «День с Защитником», собравший около 300 детей 8–17 лет. Мероприятие организовала региональная военно-патриотическая организация «Защитник» при поддержке киберспортивной лиги «Квазар».

Программа состояла из двух основных блоков: образовательного и практического. В образовательном блоке участники слушали лекции и посещали мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), тактической медицине и цифровой безопасности. Практический блок включал занятия по лазертагу и военно-спортивной подготовке.

Как отметило издание Om1 Новосибирск, детский тренер по компьютерному спорту Иван Харченко провёл для участников обучение управлению беспилотниками. После теоретической части дети практиковались на компьютерных симуляторах. По отзывам тренера, занятия вызвали большой интерес у школьников, многие выразили желание продолжить обучение.

Председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области Павел Ревердатто рассказал участникам о правилах цифровой безопасности:

  • методы защиты личных данных;
  • создание надёжных паролей;
  • распознавание фишинга;
  • проверка безопасности сайтов.

Организаторы планируют расширить проект и проводить профильные смены в детских лагерях с углублённым изучением технических и спортивных дисциплин.

Проект «День с Защитником» реализуется в регионе уже четвёртый год и включает комплексный подход к развитию школьников.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат из Новосибирска Ганзя прокомментировала атаки беспилотников.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : проект БПЛА

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В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с начала года поступило 59 сообщений о беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на оперативном совещании в правительстве региона 13 июля.

Из 59 случаев только 7 были признаны достоверными.

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В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 6 июля впервые была объявлена беспилотная опасность. Жителям Новосибирска поздним вечером начали приходить соответствующие сообщения от регионального главка МЧС.

— Беспилотная опасность! На территории Новосибирской области в 21:45 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — таким был текст сообщения.

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Беспилотники сбили над Омской областью

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в 16.40 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своих каналах в соцсетях о беспилотной опасности в регионе.  В 18.15 глава региона заявил, что силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА.

— Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, —  предупредил Хоценко.

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На новосибирских водоемах рыбаков-браконьеров будут искать с помощью БПЛА

Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства получило беспилотные летательные аппараты «Геоскан 801». Приобретение техники состоялось в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Технику планируют применять для выявления незаконного вылова рыбы. БПЛА позволяют обследовать удалённые и труднодоступные участки акваторий, а также охватывать большие площади водоёмов за одно патрулирование. Полученные с беспилотников данные используются при проведении контрольных и профилактических мероприятий.

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В транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам

Автор: Артем Рязанов

В транспортных вузах России будет запущен единый курс по беспилотным системам. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

— С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, — сказал он, выступая в Совете Федерации.

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«Мы или готовимся, или ждём, когда загорится»: новосибирский разработчик дронов назвал угрозу атак БПЛА на Сибирь реальностью

10 июня в Омской области впервые было объявлено предупреждение о беспилотной опасности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко, ссылаясь на информацию от Министерства обороны России. Подробности не уточнялись. Режим опасности был снят через полчаса. Эксперты подчёркивают: этот эпизод показывает реальность угрозы атак дронов даже для территорий, находящихся далеко от границы с Украиной.

О том, насколько сибирские города готовы к таким вызовам, в интервью Infopro54 рассказал Андрей Братеньков, исполнительный директор группы компаний КБ «Спектр», занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов и систем защиты от беспилотников.

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