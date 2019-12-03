Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять

Итак, кровяным давлением считают производимое кровью давление на стенки наших с Вами сосудов. Подразделяется на артериальное — в речи мы чаще всего используем именно этот вид, а также внутрисердечное, капиллярное и венозное давление. Мы с вами привыкли называть давление артериальным, так как в отличии от вен и капилляров, крупные сосуды-артерии находятся на поверхности наших тел и давление в них проще измерить. От кровяного давления будет зависеть скорость сокращения сердечной мышцы и сколько крови она сможет прокачать за определенной промежуток времени.

Важно понимать, что пресловутой нормы 120 на 80 просто не существует!

Во-первых, показатели давления зависят от того, являетесь Вы мужчиной или женщиной, сколько Вы весите и каков Ваш возраст. Чем мы с Вами старше, тем выше показатели.

Так, с 16 до 20 лет хорошее давление-это 100\70-120\80 мм.рт.ст.

с 21 до 40 лет — 120\70 — 130\80 мм.рт.ст.

С 41 до 60 лет — до 140\90 мм.рт.ст.

И далее — до 150\90 мм.рт.ст.

Во-вторых, на величину АД влияют несколько вещей. Это и способность мышечных тканей сердца сокращаться достаточно сильно, чтобы обеспечить нормальный выброс крови по сосудам. Чем «жиже» кровь, тем выше степень ее проходимости. Помехой к скоростным способностям кровяных телец могут стать сахарный диабет и повышенная свертываемость. Также на уровень давления влияет эластичность стенок наших с Вами сосудов — они изнашиваются и им становится все сложнее выдерживать нагрузку. На их эластичность в свою очередь влияют атеросклеротические изменения. Резкое расширение или сужение сосудов может быть следствием какой-то новости, воспринятой слишком эмоционально, из-за какой-то психологической проблемы, что тоже может вызвать повышение или понижение давления.(гипертонию)

И все-же общие показатели артериального давления существуют и выглядят следующим образом:

Нормальным АД принято считать промежуток от 110\70 до 130\85 мм.рт.ст.

Пониженное АД в пределах нормы — 110\70-100\60;

Повышенное АД в пределах нормы — 130\85-139\89;

Гипотония (пониженное АД) — ниже 100\60;

Гипертония (повышенное АД) — выше 140\90.

Любое медицинское обследование требует определенных приготовлений. Мы с Вами неукоснительно соблюдаем указания медиков, касающихся сдачи крови или подготовки к ультразвуковому исследованию. К данной процедуре следует отнестись не менее серьезно — перед замером давления постарайтесь вычеркнуть из головы все неприятные мысли за 30 минут до начала, исключите сильные нагрузки, не кушайте и не курите в это время. Сесть нужно так, чтобы Вам было комфортно. Расслабьтесь, выпрямитесь, пусть спина опирается на что-нибудь твердое, например, на спинку стула, а рука свободно лежит на уровне чуть выше талии. Не двигайтесь и сохраняйте молчание. Снимите показания с правой и левой руки, подождите 10 минут и опять сделайте измерение на обеих руках. Используйте для этого обычный тонометр и манжетку, это самый простой способ. Можно также воспользоваться электрическим тонометром, он облегчит измерение давления тому, кто делает это своими силами, но тут следует учесть, что такие аппараты часто ломаются и показывают неверные результаты.

Если после всех расчетов Вы с Вашим лечащим врачом понимаете, что у Вас гипертония, то факт, что от нее страдает четверть людей на земле и количество больных продолжает неуклонно расти, Вас вряд ли утешит.

Ее причинами могут быть лишние килограммы, недостаточная активность, курение и алкоголь, стрессы, пересоленная пища, генетика и заболевания определенных органов нашего тела. Лечение должно проходить строго под контролем лечащего врача! Если игнорировать такие симптомы заболевания, как одышка, боли в сердце и голове, то это чревато гипертоническим кризом. Это состояние обусловлено резким повышением артериального давления и поражением нервной системы и органов внутри тела и может быть опасно для жизни! Если у больного тремор конечностей, озноб, тошнота или рвота, потемнело в глазах, появилось чувство страха, то его необходимо уложить на ровную поверхность, приподнять ему голову, обеспечить приток свежего воздуха и вызвать скорую помощь.

Гипотония к счастью, не так опасна, но тоже вызывает массу недомоганий — человек при таком диагнозе постоянно чувствует себя разбитым и уставшим, жалуется на снижение памяти, потливость, сонливость. Его беспокоят суставные и мышечные боли по всему телу. Причиной пониженного давления могут быть такие причины, как плохо сбалансированный рацион питания и недостаток витаминов, наследственная предрасположенность, нарушения эндокринной железы и общее ослабление организма.

Как видите, о любых нарушениях в организме следует сообщить лечащему врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением!