В потребительской корзине новосибирцев стало больше хлеба и мяса

Стоимость минимального набора продуктов питания рассчитывается на основе цен на продукты и норм их потребления для одного человека. В набор входят 33 наиболее часто покупаемых продукта. При расчете используются средние цены по региону и единые для всей России нормы потребления. Этот показатель отражает различия в стоимости основных продуктов питания между регионами.

В январе 2026 года стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области составила 7746,52 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 2,4%.

Напомним, что в январе 2025 года в Новосибирской области минимальная стоимость месячной продуктовой корзины на одного человека составляла 7 392,78 тысячи рублей, то есть за год корзина подорожала на 354 рубля или на 4,7%. Официальная годовая инфляция за 2025 год составила 6,15%.

В структуре стоимости набора продуктов в январе 2026 года преобладали хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,9%. Молочные продукты в корзине занимали 21,2%, мясо и мясопродукты – 18,9%, овощи и фрукты – 14,8%, рыба – 5,4%, жиры – 5,4%, чай, соль и специи – 2,5%, яйца – 1,9%, сахар и кондитерские изделия – 2,0%.

По сравнению с январем 2025 года, в 2026 году в корзине стало больше хлеба и макарон ( + 0,9%), а также мяса (+1,9%).

Молока новосибирцы стали потреблять меньше (-1,2%), также как рыбы (-0,4%), яиц (-0,6%). Резко упало потребление овощей и фруктов (-3,2%). Сократилось потребление чая, соли и специй (-0,5%).

Содержание в корзине сахара и кондитерских изделий за год не изменилось (2%).

Ранее редакция сообщала о том, что январский рост цен в Новосибирске подстегнула овощная инфляция.