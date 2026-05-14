О ситуации с АИ-95 в Новосибирской области рассказал эксперт Сергей Лацких

На топливном рынке Новосибирской области сохраняется стабильная ситуация по бензину марки АИ‑95. Об этом сообщил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких в беседе с корреспондентом Infopro54.

По его словам, поставки идут согласно существующим договорам, а запасы топлива достаточны.

— Только отдельные участники рынка, которые покупают топливо на бирже, сейчас закупают его в не должном объёме. Но это связано с сезонной активностью на бирже в связи с летним сезоном, — пояснил Сергей Лацких.

Он добавил, что АИ‑95 остаётся основным видом топлива для автовладельцев региона — это связано с общим количеством автотранспорта. Рост цен на этот бензин на фоне начала посевной кампании пока не наблюдается: сельхозпроизводители закупают топливо заблаговременно, а цены уже сформированы.

Согласно информации от Russia Base, средняя цена на бензин марки АИ-95 в Новосибирской области сейчас составляет 66 рублей 17 копеек. На 12 января 2026 года в этом регионе литр АИ-95 стоил 63 рубля 18 копеек.

Стоит отметить, что в мае, перед началом активного периода потребления топлива, в России возник дефицит бензина марки АИ-95. Это произошло из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к снижению объемов производства.

Эту информацию подтверждают данные Национального биржевого ценового агентства. 8 мая объем неудовлетворенного спроса на бензин АИ-92 составил 23,46 тысячи тонн, а на бензин АИ-95 — 26,34 тысячи тонн. В тот день было продано 32,64 тысячи тонн топлива, что на 5,9% меньше, чем накануне.

Однако, по данным биржи, на рынке наблюдается неоднородная ситуация по регионам страны.

Южные регионы демонстрируют дефицит топлива. Это традиционная проблема для данного региона, которая сохраняется на протяжении длительного времени.

Остальные регионы показывают стабильную ситуацию на топливном рынке.

Отмечается:

отсутствие явного профицита и критического дефицита;

сбалансированное состояние рынка.

По оценке специалиста, ситуация характеризуется как умеренно сдержанная. Рынок находится в состоянии наблюдения за возможными действиями регулятора.

