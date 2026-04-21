Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Интерес разгоняется

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

— У нас большинство предпринимателей еще побаиваются и стараются закрыть свои потребности в рабочей силе за счет внутренних ресурсов, но это уже не получается. Поэтому интерес к завозу мигрантов из стран дальнего зарубежья разгоняется, в том числе в Новосибирске, — констатировала собеседница редакции.

По ее словам, в 2026 году более 50 компаний региона уже проявили интерес к зарубежной рабочей силе. В основном речь идет о трудовых мигрантах из Северной Кореи, Индии, Бангладеш и ЮАР. Им предлагают работать в таких отраслях, как промышленное строительство, строительство ЖК, агросектор и легкая промышленность.

На Дальнем Востоке интерес еще выше, так как там реализуются масштабные стройки, создаются новые промышленные комплексы, где в моменте требуется много людей.

Центральная Россия уже распробовала

По словам Аллы Литвиновой, в ЦФО чаще всего приглашают разнорабочих, которые не должны иметь высокую квалификацию. Они работают на овощебазах, стройках. В основном это индусы.

— В контракте у них прописаны условия работы по графику 6/1, а средняя зарплата составляет 40–50 тысяч рублей. Наши соотечественники просят за такую работу от 80 тысяч рублей. У африканцев ставки еще меньше. Они готовы работать за 35–40 тысяч рублей, и ряд компаний на это соглашаются, чтобы сэкономить на ФОТ. Рабочих из Северной Кореи любят приглашать на строительные объекты, хотя с их оформлением возникают определенные сложности, — рассказывает Литвинова.

Компании ЦФО «распробовали» этот канал привлечения кадров, и в последнее время, по наблюдениям эксперта, растет спрос на сварщиков из Бангладеш, врачей из Сирии, то есть на узких специалистов.

— Этот инструмент решения кадрового вопроса рабочий и на перспективу выгодный. Да, в моменте нужно заплатить деньги за привоз этих людей, оформить им медицинскую страховку, обеспечить переводчика, решить вопрос с размещением, но в итоге это все равно получается выгоднее для бизнеса, чем нанимать внутри страны, — констатирует эксперт.

Напомним, в конце прошлого года Афганистан предложил России мигрантов для работ в сельском хозяйстве. Кабул рассчитывает, что сотрудничество начнется именно с агросектора, но в перспективе может быть расширено.

Сибирь накануне бума

Минимальный порог для контрактов на привоз иностранцев из дальнего зарубежья сейчас составляет от 25 человек. Новосибирским компаниям, как правило, такое количество сотрудников не требуется. Но практика коллег из Центральной России показывает, что заказ можно делать в складчину.

— Сейчас можно объединяться с теми организациями, которые тоже готовы попробовать. Условно собрались пять компаний, которым нужно по пять человек, и кворум набрался — тогда можно привозить сотрудников из дальнего зарубежья, —поясняет Алла Литвинова.

По ее словам, в нашем регионе речь идет о необходимости закрывать прежде всего ремесленные вакансии, так как для кадрового рынка Новосибирска это по-прежнему очень большая проблема: людей на такие позиции найти тяжело.

— Я ожидаю, что тренд на приглашение на работу иностранцев из дальнего зарубежья в Новосибирске станет массовым в 2027 году. Сейчас бизнес адаптируется к новым условиям работы, оптимизирует затраты. Как только ситуация устаканится, бизнес пойдет в рост, и вопрос кадрового голода вновь станет актуальным. К сожалению, у нас пока нет предпосылок для кардинального улучшения демографической ситуации внутри страны. По данным Росстата, в 2023 году у нас было 64 млн трудоспособного населения в возрасте от 19 до 59 лет, а к 2040-му будет около 51 млн. Соответственно, нужно искать альтернативные источники, — поясняет Литвинова.

По ее словам, работодатели Новосибирска уже начали готовиться к этому тренду. Многие строят на своих территориях кампусы, где сейчас живут рабочие, приезжающие на вахту из других регионов. Кроме того, компании запрашивают и изучают информацию о приглашении иностранцев, тестируя этот вариант решения кадрового вопроса на своем бизнесе.

Ранее редакция сообщала о том, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска. В 2025 году заявки поступили от 78 предприятий на 2101 человека.