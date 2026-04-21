Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Массовым этот тренд в регионе может стать к концу 2027 года

Интерес разгоняется

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

— У нас большинство предпринимателей еще побаиваются и стараются закрыть свои потребности в рабочей силе за счет внутренних ресурсов, но это уже не получается. Поэтому интерес к завозу мигрантов из стран дальнего зарубежья разгоняется, в том числе в Новосибирске, — констатировала собеседница редакции.

По ее словам, в 2026 году более 50 компаний региона уже проявили интерес к зарубежной рабочей силе. В основном речь идет о трудовых мигрантах из Северной Кореи, Индии, Бангладеш и ЮАР. Им предлагают работать в таких отраслях, как промышленное строительство, строительство ЖК, агросектор и легкая промышленность.

На Дальнем Востоке интерес еще выше, так как там реализуются масштабные стройки, создаются новые промышленные комплексы, где в моменте требуется много людей.

Центральная Россия уже распробовала

По словам Аллы Литвиновой, в ЦФО чаще всего приглашают разнорабочих, которые не должны иметь высокую квалификацию. Они работают на овощебазах, стройках. В основном это индусы.

— В контракте у них прописаны условия работы по графику 6/1, а средняя зарплата составляет 40–50 тысяч рублей. Наши соотечественники просят за такую работу от 80 тысяч рублей. У африканцев ставки еще меньше. Они готовы работать за 35–40 тысяч рублей, и ряд компаний на это соглашаются, чтобы сэкономить на ФОТ. Рабочих из Северной Кореи любят приглашать на строительные объекты, хотя с их оформлением возникают определенные сложности, — рассказывает Литвинова.

Компании ЦФО «распробовали» этот канал привлечения кадров, и в последнее время, по наблюдениям эксперта, растет спрос на сварщиков из Бангладеш, врачей из Сирии, то есть на узких специалистов.

— Этот инструмент решения кадрового вопроса рабочий и на перспективу выгодный. Да, в моменте нужно заплатить деньги за привоз этих людей, оформить им медицинскую страховку, обеспечить переводчика, решить вопрос с размещением, но в итоге это все равно получается выгоднее для бизнеса, чем нанимать внутри страны, — констатирует эксперт.

Напомним, в конце прошлого года Афганистан предложил России мигрантов для работ в сельском хозяйстве. Кабул рассчитывает, что сотрудничество начнется именно с агросектора, но в перспективе может быть расширено.

Сибирь накануне бума

Минимальный порог для контрактов на привоз иностранцев из дальнего зарубежья сейчас составляет от 25 человек. Новосибирским компаниям, как правило, такое количество сотрудников не требуется. Но практика коллег из Центральной России показывает, что заказ можно делать в складчину.

— Сейчас можно объединяться с теми организациями, которые тоже готовы попробовать. Условно собрались пять компаний, которым нужно по пять человек, и кворум набрался — тогда можно привозить сотрудников из дальнего зарубежья, —поясняет Алла Литвинова.

По ее словам, в нашем регионе речь идет о необходимости закрывать прежде всего ремесленные вакансии, так как для кадрового рынка Новосибирска это по-прежнему очень большая проблема: людей на такие позиции найти тяжело.

— Я ожидаю, что тренд на приглашение на работу иностранцев из дальнего зарубежья в Новосибирске станет массовым в 2027 году. Сейчас бизнес адаптируется к новым условиям работы, оптимизирует затраты. Как только ситуация устаканится, бизнес пойдет в рост, и вопрос кадрового голода вновь станет актуальным. К сожалению, у нас пока нет предпосылок для кардинального улучшения демографической ситуации внутри страны. По данным Росстата, в 2023 году у нас было 64 млн трудоспособного населения в возрасте от 19 до 59 лет, а к 2040-му будет около 51 млн. Соответственно, нужно искать альтернативные источники, — поясняет Литвинова.

По ее словам, работодатели Новосибирска уже начали готовиться к этому тренду. Многие строят на своих территориях кампусы, где сейчас живут рабочие, приезжающие на вахту из других регионов. Кроме того, компании запрашивают и изучают информацию о приглашении иностранцев, тестируя этот вариант решения кадрового вопроса на своем бизнесе.

Ранее редакция сообщала о том, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска. В 2025 году заявки поступили от 78 предприятий на 2101 человека. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : работа Мигранты кадры

452
0
0
Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Автор: Юлия Данилова

Бердская фабрика по производству обоев «Элизиум» закрывается. Об этом сообщил Бердск-Онлайн со ссылкой на работников предприятия. Информацию изданию также подтвердила замглавы города, инвестиционный уполномоченный Бердска Вера Шляхто.

— К сожалению, закрывают предприятие. Администрацию города поставили в известность о ликвидации фабрики, — пояснила Вера Шляхто.

Читать полностью

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Автор: Юлия Данилова

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Читать полностью

В шести муниципалитетах Новосибирской области запретили ходить в лес

Автор: Артем Рязанов

В шести муниципалитетах Новосибирской области введён особый противопожарный режим. Под ограничения попали Новосибирск, Краснозёрский и Новосибирский районы, а также Сузунский, Карасукский и Доволенский муниципальные округа. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что на этих территориях запрещено разведение открытого огня.

— Сотрудники МЧС России и специалисты местных администраций усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Читать полностью

В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Автор: Мария Гарифуллина

Центр регионального развития объявил закупку на создание аудиогида по городу Новосибирску «Маршрут Победы». В пешеходный маршрут войдут 15 локаций, связанных с военной историей и памятью о Великой Отечественной войне.

Согласно документации закупки, в перечень объектов, выстроенных по логистике маршрута, вошли:

Читать полностью

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Автор: Юлия Данилова

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

Читать полностью

Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начались весенние полевые работы. В региональном Минсельхозе сообщили, что первыми в поля вышли аграрии Баганского района. К концу апреля список районов, где разворачивается посевная кампания, увеличится. При этом хозяйства региона ещё не продали зерно урожая 2025 года. Сейчас многие хозяйства решают, стоит ли сохранять привычные площади под зерновые культуры или стоит пересмотреть планы.

В 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составил чуть более 3 миллионов тонн. На XXI Зерновом круглом столе Министерство сельского хозяйства Новосибирской области представило информацию о количестве зерна, подлежащего реализации, но пока ещё не проданного.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности