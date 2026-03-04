Суды подтвердили патентную чистоту технологии по очистке нефти ИНК

Суд по интеллектуальным правам признал разработку самостоятельной и независимой от ООО НПП «Нефтехимсинтез». Несмотря на это, заявитель продолжает оспаривать патент административным путем.

Судебная оценка и административные обращения

Технология ИНК была зарегистрирована в Роспатенте в 2023 году. Впоследствии «Нефтехимсинтез» заявил о якобы зависимости патента ИНК от собственного изобретения и инициировал разбирательство.

Арбитражный процесс поставил точку в вопросе патентной чистоты: суд первой и кассационной инстанций подтвердил самостоятельный характер разработки ИНК. Решения вступили в законную силу.

После проигрыша в суде «Нефтехимсинтез» направил обращение в Роспатент. Ведомство, действуя в рамках установленного регламента, перенаправило письмо в правоохранительные органы. Эксперты, опрошенные «Газетой.ру», отмечают, что межведомственная переписка в подобных случаях является стандартной процедурой и сама по себе не свидетельствует о наличии нарушений интеллектуальных прав.

Тем не менее сам факт обращения в ведомство используется заявителем как аргумент для публичных сомнений в законности патента.

Рынок технологий и позиция компании

Разработки по нейтрализации серосодержащих соединений ведутся во всем мире: такие технологии создаются как профильными научными институтами, так и нефтедобывающими компаниями. Конкуренция в этом сегменте традиционно высока, а патентные споры — не редкость.

ИНК — один из крупнейших независимых игроков Восточной Сибири. Компания самостоятельно сформировала сырьевую базу, первой в регионе приступила к промышленной добыче нефти и переработке газа. В последние годы бизнес активно реализует проекты по глубокой переработке газа и производству продукции неорганической химии,

Портфель ИНК включает более 100 патентов. В структуре группы создан собственный научный центр; свыше 50 сотрудников выступают авторами зарегистрированных технических решений. Компания взаимодействует с институтами Российской академии наук, НОЦ «Байкал» и профильными вузами.

В ИНК подчеркивают, что вопрос по спорной технологии получил исчерпывающую правовую оценку, а работы по совершенствованию методов нейтрализации серосодержащих соединений ведутся на протяжении многих лет и продолжаются сегодня.

После суда

Юристы отмечают, что перенос спора в административную плоскость после завершения судебного разбирательства — распространенная практика в корпоративных спорах. Юридически вопрос о патентной чистоте технологии ИНК закрыт вступившими в силу судебными решениями. Дальнейшие действия заявителя, по оценке участников рынка, в большей степени носят репутационный характер и не меняют правового статуса разработки.