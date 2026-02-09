За два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей

Контрольная точка — 31 марта

Основной доходный источник бюджета — это налог на прибыль. Он обеспечивает третью часть собственных доходов. За 2024-2025 годы поступления по налогу на прибыль в регионе упали в два раза. В абсолютном выражении бюджет недобрал около 42 млрд рублей, сообщил на круглом столе в НГУЭУ министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Почему я говорю про этот налог? Этот налог — единственный определяет возможности бюджета развития. То есть наши возможности строить, ремонтировать, вкладываться в качество дорожной инфраструктуры, в наши программы государственной поддержки бизнеса и экономики, — подчеркнул министр.

Он отметил, что на фоне падения прибыли и маржинальности бизнеса в регионе росли зарплаты. Это происходило не только на фоне конкуренции за трудовые ресурсы, но и по институциональным причинам: в связи с решением государства о поэтапном поступательном повышении минимального размера оплаты труда.

— Однако дополнительные поступления за счет прироста НДФЛ перекрывают только 40% потерь от падения сборов по налогу на прибыль. Кроме того, сегодня структура занятости трудоспособного населения в регионе такова, что у нас фактически весь НДФЛ уходит на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы. Все это «подсушивает» возможности региона по инвестициям и субсидиям. Чтобы не останавливать начатые проекты, регион был вынужден наращивать заимствования, что привело к росту дефицита, — добавил Виталий Голубенко.

По его словам, в 2025 году маржинальность сжалась настолько, что у бизнеса, у реального сектора экономики возможностей перестало хватать на то, чтобы поддерживать тот же высокий темп роста зарплаты, который был в предшествующем году. В итоге пошло замедление по сбору НДФЛ. По городу Новосибирску, по данным Минфина, динамика поступлений НДФЛ за 2025 год ниже среднего по региону.

— Это говорит о том, что потенциал повышения зарплаты у бизнеса исчерпан. Возможности бизнеса уперлись в возможности зарабатывания. Несмотря на это, мы приняли бюджет на уровне 2025 года. Пока поддерживаем объемы господдержки, начатые ранее проекты. Контрольной точкой будет 31 марта, когда мы получим сведения о годовых квартальных перерасчетах, — добавит чиновник.

Промышленность — локомотив экономики

Говоря о перспективах, Виталий Голубенко отмечает, что сегодня очень многие вопросы упираются в дефицит трудовых ресурсов.

— Весь мир не в состоянии резко увеличить количество трудоспособного населения. Есть мировые демографические тенденции, которые говорят об определенных процессах, приводящих к тому, что экономические активы населения из-за демографических волн становятся недостаточными. Именно поэтому сегодня точкой роста является производственная сфера. Либо мы внедряем технологии, способствующие повышению производительности труда, либо активизируем процессы роботизации. Государство сегодня создает специальную нишу благоприятствования для подготовки кадров среднего специального инженерного образования, — пояснил Виталий Голубенко.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Ольга Симагина добавила, что в последнее время меры поддержки концентрируются на промышленности.

— Промышленность дает наибольший синергетический эффект в экономике. И, естественно, меры поддержки будут направляться в первую очередь именно туда, где цепочка создания стоимости будет работать лучше всего. То, что мы идем верным путем, подтверждается ростом в структуре валового регионального продукта доли обрабатывающей промышленности. Она вышла уже на такой уровень, что является локомотивом для экономики, — подчеркнула Смагина.

Виталий Голубенко уверен, что вряд ли большая часть предпринимателей откажется от своего дела, несмотря на трудности.

— Сегодня заниматься бизнесом — это не только зарабатывать деньги, это быть в тренде жизни. Выведя деньги из бизнеса, предприниматели могут уйти в категорию портфельных инвесторов, но это означает, что они больше никогда не догонят ту ситуацию, которая есть. Да, сейчас мы наблюдаем шторм, новые вызовы, но рецептуру работы с ними каждый формирует сам. А государство предоставляет в виде господдержки тот же объем ресурсов, что и раньше. В виде налоговых преференций, инвестиционного налогового вычета и т.д. Фактически, недополучая по налогу на прибыль, бюджет берет на себя дефицит, оставляя предприятиям, которые, аккумулировав прибыль, смогли ей воспользоваться, дополнительные ресурсы, — заявил Голубенко.

Руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов отметил, что

в ближайшие годы вся экономика России будет строиться на межсубъектовой борьбе за бизнес и за налогоплательщика.

— Регионы, где будут созданы более благоприятные условия для ведения бизнеса, для инвестирования, будут более успешны в программах, которые они реализуют у себя на территории, — добавил Морозов.

