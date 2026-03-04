Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Семейная пара из Новосибирска застряла в Дубае

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Отдых шёл по плану, пока на Ближнем Востоке не начались военные действия

Жители Новосибирска Алёна и её муж впервые в этом году поехали за границу — в Дубай. Билеты купили сами, забронировали отель. Планировали вернуться 3 марта. Но из-за войны Израиля и США с Ираном ОАЭ закрыли небо. Аэропорты Дубая закрыты, тысячи туристов, включая Алёну и её мужа, застряли на курорте.

В S7 пассажиров заверили: если рейс отменят, их разместят, предоставят жильё и питание, а также будут держать в курсе ситуации.

— Я понадеялась, была спокойна, тем более слышала, что другим людям, кто не улетел этой авиакомпанией, предоставили жильё, всё хорошо было, — говорит женщина изданию Om1 Новосибирск.

3 марта стало известно, что рейс перенесли на 4 марта. Алёна сразу же начала выяснять, что делать, так как бронь отеля заканчивалась, так же как и деньги. В авиакомпании S7 ей дали номер представителя в Дубае. До утра ситуацию прояснить не удалось, и в 11:30 4 марта сотрудники отеля поинтересовались, продлят ли гости проживание. В итоге выяснилось, что вылет перенесен на 5 марта. По словам Алены, от авиакомпании помощи они так и не получили, но поддержка пришла от одного из российских банков.

— На моё удивление, в банке нас не оставили в беде. Выслушали и сказали: мы вас точно не бросим. Очень быстро приняли решение, выделили небольшую сумму на бронь отеля еще на три дня и немного на продукты, — рассказала изданию Алёна.

Напомним, первые возвратные рейсы с новосибирскими туристами начали прибывать в город утром третьего марта.

Ранее редакция сообщала о том, что в ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска.

Источник фото: Infopro54, автор: Gensa Gensa

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск Дубай

Теги : туризм Дубай

469
0
0
Предыдущая статья
Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day
Следующая статья
Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», рассказала о трендах на рынке краткосрочной аренды в Новосибирске и области, а также о влиянии этого рынка на туриндустрию региона.

— Жанна, как, по вашим данным, изменился спрос на краткосрочную аренду в Новосибирской области за последний год?

Читать полностью

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провел собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Автор: Артем Рязанов

Весной 2026 года доля бронирований на международные рейсы, сделанных новосибирцами, достигла 55% от всех купленных билетов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

По данным Авиасейлс, наиболее серьезно вырос интерес к Китаю: доля бронирований увеличилась почти втрое по сравнению с весной 2025 года. Таиланд занял второе место с приростом на 15% по сравнению с предыдущим годом.
В пятёрку самых популярных зарубежных направлений у новосибирцев также вошли Узбекистан (18% международных перелётов), Турция (11%) и Казахстан (10%). Средний срок отдыха за границей остался прежним — 10 дней, как и в прошлом году. Каждый десятый путешественник планирует поездку с детьми.

Читать полностью

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Автор: Оксана Мочалова

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Читать полностью

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Читать полностью

Перелёты из Новосибирска в теплые зарубежные страны подешевели

Автор: Артем Рязанов

В феврале 2026 года перелёты из Новосибирска в зарубежные страны обойдутся путешественникам в среднем на 11% дешевле, чем летом.

По данным Авиасейлс, конец зимы в ОАЭ — это бархатный сезон, когда зной спадает и температура опускается до комфортных +26 °C. Для россиян страна предоставляет безвизовый режим на 90 дней. Зимой перелёты в ОАЭ стоят на 17% дешевле, чем летом. В феврале авиабилеты из Новосибирска обойдутся в:

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

Общество

Даты начала весеннего сезона охоты объявили в Новосибирске

Инновации Медицина

В Новосибирске разработали глюкометр, не требующий прокалывать пальцы

Власть

Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Бизнес

Более двух миллионов тюльпанов ввезли в регионы Сибири из Китая

Недвижимость

Ломать и строить: на улице Игарской в Новосибирске снесли еще три аварийных дома по проекту КРТ

Бизнес

Домклик проведёт ключевую конференцию этой весны для профессионалов рынка недвижимости — Domclick Digital Day

Бизнес

У новосибирской компании отозвали лицензию на разработку недр

Финансы

Началась цессия кредитов клиентов Почта Банка

Бизнес

Крупный завод Новосибирска попал под банкротный иск

Бизнес Власть Общество

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Власть Город

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Общество Право&Порядок

Прокуратура запросила девять лет колонии для экс-сотрудника Росгвардии Курбанова

Отставки и назначения

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Стиль жизни

Спектакль «Бесы» покажут на большом экране в Новосибирске

Бизнес Власть Инновации

Реестр венчурных инвесторов создают в Новосибирской области

Власть

«Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму

Бизнес Промышленность Технологии

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности