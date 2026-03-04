Семейная пара из Новосибирска застряла в Дубае

Жители Новосибирска Алёна и её муж впервые в этом году поехали за границу — в Дубай. Билеты купили сами, забронировали отель. Планировали вернуться 3 марта. Но из-за войны Израиля и США с Ираном ОАЭ закрыли небо. Аэропорты Дубая закрыты, тысячи туристов, включая Алёну и её мужа, застряли на курорте.

В S7 пассажиров заверили: если рейс отменят, их разместят, предоставят жильё и питание, а также будут держать в курсе ситуации.

— Я понадеялась, была спокойна, тем более слышала, что другим людям, кто не улетел этой авиакомпанией, предоставили жильё, всё хорошо было, — говорит женщина изданию Om1 Новосибирск.

3 марта стало известно, что рейс перенесли на 4 марта. Алёна сразу же начала выяснять, что делать, так как бронь отеля заканчивалась, так же как и деньги. В авиакомпании S7 ей дали номер представителя в Дубае. До утра ситуацию прояснить не удалось, и в 11:30 4 марта сотрудники отеля поинтересовались, продлят ли гости проживание. В итоге выяснилось, что вылет перенесен на 5 марта. По словам Алены, от авиакомпании помощи они так и не получили, но поддержка пришла от одного из российских банков.

— На моё удивление, в банке нас не оставили в беде. Выслушали и сказали: мы вас точно не бросим. Очень быстро приняли решение, выделили небольшую сумму на бронь отеля еще на три дня и немного на продукты, — рассказала изданию Алёна.

Напомним, первые возвратные рейсы с новосибирскими туристами начали прибывать в город утром третьего марта.

Ранее редакция сообщала о том, что в ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска.