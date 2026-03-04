«Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму

В марте стартует федеральная кампания по проведению предварительного голосования «Единой России». Процедура определит, кто будет представлять партию на выборах в Государственную Думу, запланированных на сентябрь. В центральном исполкоме партии 3 марта прошло первое заседание федерального оргкомитета, на котором были озвучены ключевые правила и нововведения предстоящих праймериз.

Одним из главных изменений станет усиление системы верификации избирателей. Проголосовать на праймериз можно будет только после авторизации через портал «Госуслуги». Это позволит четко привязать каждого участника голосования к тому округу, где он проживает и будет голосовать на основных выборах осенью.

Также партия обновила требования к кандидатам. Теперь претенденты не могут баллотироваться одновременно и по партийному списку, и по одномандатному округу — им придется выбрать одно направление. Список обязательных условий для участия включает отсутствие судимости, иностранного гражданства или вида на жительство, а также зарубежных активов. Участвовать в праймериз смогут не только члены партии, но и беспартийные, однако в случае победы им нужно будет либо вступить в «Единую Россию», либо стать ее сторонником.

Подача заявлений от кандидатов продлится с 11 марта по 30 апреля. В середине мая претенденты должны будут представить избирателям видеоролики о себе и своей программе. Само предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Для участников специальной военной операции предусмотрены особые условия: они освобождаются от видеопрезентаций, а к их итоговому результату добавятся дополнительные 25% от того количества голосов.

Как отметили в оргкомитете, главная цель нововведений — сделать процедуру отбора максимально прозрачной и защищенной от внешнего вмешательства, а также повысить доверие к итогам голосования.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В Новосибирской области сформированы четыре одномандатных округа: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский. Депутатами Госдумы восьмого созыва от региона являются Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму.