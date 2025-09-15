«Единая Россия» увеличивает количество мест в Заксобрании и горсовете Новосибирска

После обработки 99% бюллетеней на выборах в законодательное собрание региона с результатом 51,94% первое место уверенно заняла партия «Единая Россия». Второе место у КПРФ с 11,33% голосов, третье у ЛДПР — 9,35%. Далее идут «Новые люди», получившая 7,86%, «Справедливая Россия – За правду» —7,76% голосов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) — 6,57% избирателей, «Родина» — 1,14% голосов и партия «Зелёные» — 0,89%. Об этом сообщила глава облизбиркома Новосибирской области Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве.

Благо отметила, что по одномандатным округам места в Заксобрании на данный момент получают 29 кандидатов от «Единой России», 6 от КПРФ и по одному кандидату от партии «Новые люди», «Родина» и «Справедливая Россия – За правду».

Явка на выборах в областной парламент составила 695 тысяч человек или 32,89%, что существенно выше, чем явка 2020 года.

Напомним, в голосовании 2020 года приняли участие 607 560 человек (28,16% от общего количества избирателей в регионе). По единому округу к распределению 38 депутатских мандатов были допущены 6 избирательных объединений:

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 38,13% (18 мандатов);

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 16,63% (7 мандатов);

Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» — 13,58% (6 мандатов);

Политическая партия «Новые люди» — 6,92% (3 мандата);

Политическая партия «Справедливая Россия» — 6,12% (2 мандата);

«Партия пенсионеров» — 5,69% (2 мандата);

Всероссийская политическая партия «Родина» — 3,24%;

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» — 2,64%;

Политическая партия «За правду» — 1,97%;

Всероссийская политическая партия «Партия Роста» — 1,37%.

В соответствии с законодательством Новосибирской области к распределению депутатских мандатов допускаются списки избирательных объединений, набравшие 5 и более процентов голосов избирателей.

Если проанализировать результат выборов в процентном соотношении, то «Единая Россия» существенно улучшила свой результат и соответственно усилит позиции в региональном парламенте. КПРФ получила меньше голосов и по одномандатным округам лишится одного места. У ЛДПР результат также хуже, чем в 2020 году. «Новые люди», СРЗП и «Партия пенсионеров» количество голосов увеличили, а также сохранили места в рейтинге. Серьезно просели результаты у «Родины» и партии «Зеленые».

На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска явка составила 23,74%. По предварительным итогам, по одномандатным округам одерживают победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шесть — от КПРФ, три — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». В 2020 году партия «Единая Россия» получила в горсовете 22 голоса, КПРФ — 8 голосов, ЛДПР — 4, «Родина» и партия «Зеленые» — по 1 голосу, также в горсовет прошли 14 самовыдвиженцев.

Ранее редакция сообщала о том, что представители политических партий комментируют итоги выборов в Новосибирске.