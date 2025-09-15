Представители политических партий комментируют итоги выборов в Новосибирске

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко и экс-прокурор Новосибирска, координатор Центра защиты прав граждан «Справедливой России» в Новосибирской области Роман Сивак, которые выдвигались на выборы от партии «Справедливая Россия За правду», прокомментировали выборы 2025.

— Кампания была интересная, она была проведена честно и справедливо. Мы рассчитываем, что как минимум в два раза увеличим своё представительство в Законодательном собрании Новосибирской области, что у нас появится своя фракция в горсовете Новосибирска, — сообщил лидер справедливороссов Новосибирской области Александр Аксёненко.

Роман Сивак полагает, что партия может удвоить результаты, которые были получены «Справедливой Россией – За правду» в 2020 году.

Напомним, в 2020 году «Справедливая Россия» набрала 5,99% голосов в региональный парламент и получила два мандата. В горсовете седьмого созыва партия не получила ни одного места.

Выборы прокомментировал и глава обкома КПРФ Анатолий Локоть.

— Участие в избирательной кампании в период проведения СВО очень непростое и ответственное для всех нас дело. Но именно это участие укрепляет государственность России. Спасибо вам, товарищи! — написал Локоть в своем телеграм-канале.

На выборах в региональный парламент 2020 года КПРФ набрала 16,93% голосов, получили 14 мест.

После обработки 99% бюллетеней на выборах в законодательное собрание региона с результатом 51,94% первое место уверенно заняла партия «Единая Россия». Второе место у КПРФ с 11,33% голосов избирателей, третий результат за ЛДПР – 9,35% голосов. Далее идут партия «Новые люди», получившая 7,86%, «Справедливая Россия – За правду» с 7,76% голосов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), за которую проголосовали 6,57% избирателей, замыкают список партия «Родина» с 1,14% голосов и партия «Зелёные» – 0,89%, сообщила на оперативном совещании в правительства глава облизбиркома Ольга Благо.

Ранее редакция приводила предварительные итоги выборов по некоторым одномандатным округам.