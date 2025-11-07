Три района Новосибирска лидируют по отравлениям наркотиками среди подростков

В Новосибирске больше всего случаев отравления наркотиками в 2025 году зарегистрировано в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы антинаркотической комиссии города, где рассматривалась ситуация с острыми отравлениями и смертностью от наркотиков среди несовершеннолетних.

При этом участники группы отметили, что количество отравлений среди подростков в городе сократилось на 27,3%. Кроме того, снизилась смертность среди подростков 15-17 лет из-за употребления наркотиков (-25%).

— Все случаи наркоотравлений рассмотрены на заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на 3 внеочередных — по фактам летальных исходов, — пояснили в мэрии.

Напомним, в сентябре ТАСС, ссылаясь на данные Минздрава РФ, сообщал, что Новосибирская и Хабаровская области стали лидерами по числу новых случаев наркомании. Однако, в Минздраве региона эту информацию опровергли. По данным ведомства, в Новосибирской области ситуация с наркозависимостью остается стабильной. Рост общей заболеваемости наркоманией не наблюдается. По мнению специалистов, высокие показатели новых диагнозов (Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в регионе составила 18,4 на 100 тыс. населения. — ТАСС) связаны не с увеличением числа больных, а с качественной работой врачей-наркологов и активной профилактикой.

В ведомстве отмечали, что уровень первичной заболеваемости показывает доступность медицинской помощи и качество диагностики. Это не связано с распространением зависимости. Благодаря системной профилактике, раннему выявлению и доверию населения к врачам, в регионе фиксируется высокая выявляемость наркологических заболеваний. При этом их скрытая форма снижается.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговых центрах Новосибирска создадут места для тусовок подростков.