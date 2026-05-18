За медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев

Платная медицина

Объем рынка платных медицинских услуг (включая экспорт медицинских услуг), оказанных в Новосибирской области в 2025 году, увеличился на 21,3% за год и составил 49,6 млрд рублей (в 2024 — 40,9 млрд рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на Новосибирскстат. За первый квартал 2026 года — 13,7 млрд (+7,6%).

Напомним, в 2021 году объем этого рынка в регионе составлял 24,1 млрд рублей.

Стоит отметить, что по итогам первого квартала 2026 года в структуре платных услуг, оказанных населению, на медицинские услуги в регионе приходится 13,3%. Это третье место по объему всех платежей.

2102 организации региона имеют лицензию на медицинскую деятельность, из них 66 — федерального подчинения, 1760 — негосударственных форм собственности.

Экспорт услуг

Экспортную деятельность осуществляют 92 учреждения, подведомственных Минздраву области. В 2025 году медицинскую помощь в этих учреждениях получили 38,3 тысяч иностранных граждан, что на 47% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в 2024 — 26,2 тысяч).

— Это позволяет сделать вывод об устойчивом росте интереса иностранных граждан к медицинским услугам, предлагаемым в регионе, — отметили в Минэкономразвития.

Преобладающее количество иностранных пациентов, обратившихся за медицинской помощью в Новосибирской области в 2025 году, прибыли из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, что соответствует данным предыдущих лет.

Медицинские услуги иностранным гражданам оказывают федеральные клиники (МНТК «Микрохирургия глаза» им. ак. С.Н. Федорова, Федеральный центр нейрохирургии, Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина, ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и другие), подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области медицинские организации третьего уровня (Областная клиническая больница, Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, городская клиническая больница №1 и другие) и частные клиники (Медицинский центр «АВИЦЕННА», Дорожная клиническая больница и другие).

Приоритетными направлениями медицины региона, ориентированными на экспорт, являются пластическая хирургия, онкология, репродуктивные услуги, стоматология, офтальмология, кардиология, а также услуги по реабилитации.

Меморандумы о сотрудничестве

В Минэкономразвития напомнили, что в настоящее время действуют меморандумы о сотрудничестве с представителями новосибирского туристического бизнеса, подписанные с главами национальных ассоциаций медицинского туризма пяти стран (Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России).

— Совместно с Департаментом туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики прорабатывается вопрос об организации комплексных медицинских туров из Киргизии в Новосибирскую область, включающих трансфер, услуги клиник, организации проживания больного, — отметили в Минэко.

Ранее редакция сообщала о том, что Россия имеет значительный потенциал для увеличения экспорта медицинских услуг, что подтверждается растущим интересом со стороны иностранных граждан из различных регионов, включая страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.