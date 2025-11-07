Житель Новосибирска попал под уголовную статью после оправдания теракта в Рязани

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела после того, как публично в Сети оправдывал теракт.

Являясь сторонником украинской террористической организации, в 2023 году 21-летний сибиряк разместил в Телеграме комментарии в поддержку преступников, пустивших под откос грузовой поезд в Рязанской области.

— Под фотографиями с места происшествия и публикацией «Сознательные граждане в Рязанской области помогли грузовому поезду сойти с рельс» новосибирец выразил надежду на дальнейшие теракты и предложил исполнителям не останавливаться на достигнутом, — уточнила представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

«Награда» не заставила «героя» долго ждать — за проявленную «отвагу» диванного эксперта настигла уголовная статья «Публичное оправдание терроризма, совершенное в сети «Интернет», по которой «храбрецу» грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в ноябре фигуранту огласят приговор по другому делу — ранее в том же мессенджере он публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Белгородской области задержали жителя Бердска, который по указанию украинских террористов готовил теракт в приграничном районе. Сибиряк купил самодельное взрывное устройство и планировал заложить его возле одного из административных зданий, а затем привести в действие. Действия злоумышленника пресекли оперативники УФСБ.