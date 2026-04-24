«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

В мае 2026 года стартует Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это масштабное культурное событие, которое объединит театральные коллективы со всей страны. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и популяризацию театрального искусства в отдаленных уголках России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Два театрализованных состава, каждый из которых состоит из восемнадцати вагонов с тематическим оформлением, отправятся в путь по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». Восточный поезд будет находиться в дороге 50 дней и сделает 23 остановки, южный — 35 дней и 17 остановок. Путешествие завершится 30 июня 2026 года, когда оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

— Новосибирск, который традиционно подтверждает статус крупного театрального центра страны, станет одной из ключевых точек восточного направления. Торжественная встреча поезда состоится 8 июня в 9:00 на платформе ОАО «РЖД». Под звуки гимна проекта новосибирцы увидят театральный флешмоб, представляющий город во всей его культурной мощи. После этого состоится официальная церемония открытия с приветствием официальных лиц, почетных гостей и участников проекта», — говорится в сообщении Минкульта Новосибирской области.

8 и 9 июня в Новосибирске пройдет двухдневная программа для зрителей разных возрастов. С 11:00 в вагоне-театре дети познакомятся с кукольными спектаклями от Новосибирского областного театра кукол. С 13:00 в Центральном парке состоится фестивальная программа с артистами местных театров и творческих коллективов. Также будут организованы образовательные мероприятия, мастер-классы и встречи, направленные на продвижение театрального искусства и культурного обмена.

Новосибирские театральные площадки представят спектакли из Томска и Кемерово. Зрители смогут увидеть лучшие региональные постановки в театрах «Глобус», «Старый дом» и «Первый театр».

Проект «Театральный поезд» показывает объединяющую роль культуры, просвещая и популяризируя театр как важный институт.

