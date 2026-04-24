Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Ранее такое тоже было, но в 2026 стало именно трендом. Людям не хватает тех денег, которые им платит основной работодатель. Их «съедает» инфляция, компании больше не могут индексировать зарплаты, а кто-то их начинает снижать, чтобы оптимизировать расходы на ФОТ. Люди начинают искать более выгодные предложения, но не находят их и поэтому ищут вторую работу, — пояснила собеседница редакции.

По наблюдениям Литвиновой, чаще всего новосибирцы подрабатывают курьерами и водителями такси.

— Люди очень сильно закредитованы, кредиты нужно оплачивать, плюс на что-то жить, — добавляет эксперт.

Она не исключает, что в 2026 году этот тренд продолжит усиливаться, так как давление на бизнес сохраняется: растут налоги, падает платежеспособный спрос населения, сокращается выручка.

— Многие компании уже предпочитают брать студентов, стажеров на меньшую зарплату, так как физически не могут не то что повышать, но даже сохранять ФОТ для действующих сотрудников. Сегодня поднимать цены на свои товары и услуги практически невозможно, потому что тогда компания может потерять клиентов и покупателей. Такой замкнутый круг получается, — констатировали Литвинова.

В тоже время, по ее словам, сейчас начинается век «разумного потребления», что оказывает влияние на все отрасли экономики.

— Ранее многие спокойно выкидывали продукты из холодильников. Сейчас мы отказываемся от чрезмерного потребления и приходим к тому, чтобы учиться правильно и эффективно распределять свои доходы — по потребности, — резюмировала эксперт.

При этом в 2026 году в Новосибирске стало меньше вакансий с частичной занятостью. Этот сегмент рынка начал «остывать» в 2025 году.

Эксперты также предупреждали, что в 2026 году повышение зарплат будет носит точечный характер.

