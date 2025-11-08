В Новосибирске снизили оптовые цены на сливочное масло, розница с этим не спешит

Союзмолоко.Сибирь, объединяющий производителей и переработчиков молока, заявил о снижении оптовых цен на сливочное масло. На ценниках в новосибирских магазинах значимых изменений пока нет.

В прошлом году сливочное масло было одним из лидеров подорожания, и это существенно повлияло на спрос. В текущем году, по оценке Национального союза производителей молока, снижение потребления масла приближалось к 20%. Показатель начал восстанавливаться во втором полугодии. По мнению участников рынка, процесс мог бы идти быстрее, если бы розничные цены следовали за оптовыми.

— Переработчики снижают цены, но на полке прямой трансляции этого мы не видим. Есть задержка какая-то. Мы бы хотели, чтобы сети быстрее реагировали, чтобы стимулировать покупателя. На самом деле оптовая цена на сливочное масло вообще снизилась на 25%. В ритейле если и есть снижение, то не в такой пропорции. И нам надо как-то вместе ритейлеров выводить на диалог. Мы стараемся цены понижать, чтобы потребитель был в выигрыше, чтобы вернул прежнюю модель потребления, не переходил на заменители молочного жира, на маргарины, спреды. А сети, к сожалению, не так активно это транслируют, придерживают снижение, — рассказал Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Согласно данным Новосибирскстата, на конец октября средняя цена сливочного масла в регионе составляла 1210 рубля. Это на 80 рублей меньше, чем в начале года. То есть снижение составило 6,2% — значительно меньше, чем указанное снижение в опте. Стоит отметить, что многие потребители уменьшение цен на масло вообще не заметили. Журналист Infopro54 изучил цены в нескольких новосибирских магазинах: один килограмм сливочного масла сейчас стоит от 1330 до 2000 рублей. В одном из супермаркетов масло местного производителя стоит 2414 рублей (439,9 рубля пачка).

6 ноября стало известно, что в Госдуму вносится законопроект, который устанавливает для торговых сетей предельную наценку на товары в размере 15%. Ритейл эту новость воспринял, мягко говоря, без энтузиазма. Уже звучат комментарии о том, что если такой закон будет принят, он ограничит свободу предпринимательской деятельности и ценообразования и может привести к пустым полкам в магазинах.

Ранее редакция сообщала, что претензии к торговым сетям звучат не только при высоких ценах. Когда на какие-то продукты сети цены держат низкими, местным производителям это тоже не нравится. Например, так было с куриными яйцами, и так происходит сейчас с картофелем.