После родительского дня в лагере под Новосибирском дети попали в изолятор

Жители Новосибирска рассказали в соцсетях о проблемах в детском лагере «Завьяловский». Как сообщила мама одного из детей, вечером 18 августа она узнала от ребенка, что у них в отряде появились ребята с признаками отравления: рвота и боль в животе. Нескольких детей отправили в изолятор. Утром перед медпунктом собралась большая очередь из воспитанников с такими же симптомами.

Сибирячка рассказала о ситуации в соцсетях. Она опубликовала фото изолятора, где, по её словам, находятся дети.

Директор лагеря «Завьяловский» Андрей Александрович заверил, что ситуация под контролем администрации.

— У нас трое или четверо детей находятся в изоляторе после «родительского дня». На выходные приезжали родители к детям, привезли сезонные фрукты. После этого у некоторых детей началось недомогание. Никакого массового отравления, и тем более ротавируса, у нас нет. Всё в порядке, — подчёркивает директор в комментарии паблику АСТ-54.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, Искитимский межрайонный прокурор выехал в лагерь «Завьяловский».

— Дополнительная информация будет позже, — отметили в ведомстве.

Лагерь «Завьяловский» получил среднюю оценку 4,2 по данным 2ГИС. Основные претензии касаются частых отключений электричества и нехватки розеток в комнатах, где живут несколько человек. Из-за этих проблем дети не могут воспользоваться связью и обогревателями. Кроме того, в лагере часто нет горячей воды, что приводит к тому, что родители забирают детей с простудой, пишут пользователи в 2ГИС.

Ранее редакция сообщала о том, что детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки. Перебои с водой происходят каждое лето.